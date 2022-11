“Exijo una aclaración”: las palabras de Gustavo Alfaro tras la baja de Byron Castillo para Qatar 2022

Gustavo Alfaro, director técnico de la selección de Ecuador, habló por primera vez de manera pública tras hacer oficial su nómina de 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022, en la que no aparece Byron Castillo, quien fue borrado del listado por orden de la FEF, para evitarse problemas legales a raíz del reciente fallo del TAS.

“Estamos dolidos, porque como dijimos todos somos Byron. Yo soy muy respetuoso de las decisiones, como le dije al presidente, soy técnico de fútbol. Yo hablo desde mi lugar, nada más que puedo hacer eso. Mi intención era que Byron esté con nosotros, el plantel quería”, declaró Alfaro.

De igual manera, el entrenador argentino sostuvo que “son decisiones que uno las respeta y porque no las sé. No puedo saber como son, porque no tengo la capacidad, ni el conocimiento para poder resolverlo. Lo que sí a nosotros, el mismo dolor grande que no genera no tenerlo, es en el sentido puesto el compromiso que nos impulsa para saber de que esa camiseta que quería usar Byron nosotros lo que hagamos, más allá de que dedicárselo al pueblo ecuatoriano, le vamos a dedicar al él en particular”.

Una decisión muy difícil

De acuerdo a las declaraciones de Alfaro, marginar a Castillo fue una decisión muy dura para el equipo, porque, según el estratega, hay todavía cabos sueltos en las decisiones tomadas por el TAS.

“Cuando sale esto, el fallo del TAS, hay una ambigüedad. O sea no me voy a poner a hablar de cuestiones legales, más allá de que investigué y hablé con abogados y todo lo demás, porque para mí el jugador era elegible”, aseguró el técnico de la “Tri”.

Además considera que la Copa del Mundo inició en octubre del año pasado en el cotejo contra Argentina, por lo que defiende la decisión que para él, Byron Castillo tenía que estar en la Copa del Mundo.

“Más que nada porque hubo dos sentencias judiciales, no una. Dijeron que el documento de Byron era válido. Entonces el TAS falla de una manera que no justificó. Todavía, no aclaró la razón. Por eso Ecuador va a pedir la nulidad llegado el caso cuando se aclare. Yo no necesito una aclaración yo exijo una aclaración. Por eso hicimos todo bien, todo derecho”. — Gustavo Alfaro

El único temor que tiene Gustavo Alfaro respecto a los que han venido dando es que existan represalias en medio de la fiesta mundialista y esto pueda afectar a Ecuador.

“Nosotros quedamos dolidos, porque es injusto”, finalizó Alfaro que ya se encuentra con los jugadores que representarán a Ecuador en Qatar.

El primer partido de Ecuador se disputará este domingo 20 de noviembre. La tricolor se enfrenta a la anfitriona como partido de inauguración de la fiesta mundialista.