José Pedro Fuenzalida disfruta sus “vacaciones indefinidas” al ritmo de Michael Bublé

Con el término de la temporada 2022 del Campeonato Nacional, José Pedro Fuenzalida puso fin a su historia como jugador de Universidad Católica y con ello también podría cerrar su ciclo como futbolista profesional.

A sus 37 años, el “Chapa” decidió buscar un cambio de aires y enfocarse más en su faceta familiar. En la misma línea, manifestó que en Chile no jugará por otro equipo. Es decir, la única chance para seguir en el profesionalismo es tomar una oferta que llegue desde el extranjero.

Sin embargo, Fuenzalida se toma con calma todo este proceso. “Estoy tranquilo, aprovechando de descansar, estar con la familia. Por ahora son vacaciones indefinidas. Estoy súper tranquilo y contento por lo que fue este cierre de ciclo en Católica”, expresó en conversación con Radio Cooperativa.

En cuanto a su futuro, el bicampeón de América con la Roja sostuvo que “eso se está viendo, si hay opciones, cuáles son, luego las evaluaremos y decidiremos, por ahora tranquilos y disfrutando de descansar”.

Además, recalcó lo bien que se sintió con el cierre de su ciclo en la UC. “Me voy muy contento por el cariño recibido, los logros que pudimos alcanzar junto al equipo en estos años. Es buen momento para dejar el club, que haya una renovación, pero siento que se hicieron cosas buenas”, declaró.

Al ritmo de Michael Bublé

Como una prueba clara que está gozando sus “vacaciones indefinidas”, José Pedro Fuenzalida apareció ayer por la noche en el concierto del canadiense Michael Bublé en el Movistar Arena.

“Me gusta venir a conciertos, la onda, venir a ver música en vivo y también me gusta su estilo”, dijo Fuenzalida respecto a su asistencia al concierto de Bublé, en declaraciones a LUN.

Del mismo modo, el “Chapa” reconoció que este estilo de música no se lleva mucho en el mundo del fútbol. “No, jajajá, pero a mí me gusta mucho esta música con orquesta, más tranquilo, es algo que me llama la atención y con mi señora nos entretiene venir a ver estos espectáculos. En general mi señora me acompaña cuando algo me gusta y Michael Bublé me gusta”, comentó.