Cristiano Ronaldo y las figuras del fútbol que se pelearon con el Manchester United

Cristiano Ronaldo encendió las redes hace algunos días, luego de que el atacante lusitano dio una entrevista exclusiva a un medio británico, en la que aseguró que en los últimos meses ha sido tratado mal por varios directivos del Manchester United.

Incluso, el delantero atacó de manera frontal al timonel de los Diablos Rojos, Erik Ten Hag, aseverando que no siente respeto alguno por él.

Cristiano tiene las horas contadas en el United

Todo esto nace porque, en los últimos meses, la imagen de CR7 se ha manchado, pues el equipo lo ha dejado mal ante la afición, asegurando que ha tenido una serie de indisciplinas.

De hecho, Cristiano recibió una sanción y fue enviado a entrenar con las reservas de la institución, todo porque en un partido abandonó el banco de suplentes y se fue a los vestidores antes de acabar el cotejo.

“La muerte de mi bebé fue un momento muy difícil, y el peor desde que murió mi padre, fue el momento más difícil para mí en mi vida.

Guardo sus cenizas junto a las de mi padre, hablo con ellas todo el tiempo, me ayudan a ser un mejor hombre, una mejor persona.”



Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/PbYYb7HxQR — Blue (@BlueboyCR7) November 16, 2022

Pero todo eso llegó a su fin con la entrevista que concedió el delantero, ya que se sinceró y reveló el por qué de su comportamiento en las últimas semanas.

“Me siento traicionado. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club. No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, relató.

Otros jugadores con la misma historia

La situación de Ronaldo no es la única que ha ocurrido en la última época con el United. De hecho, varios elementos consideran que es un equipo con el que es difícil lidiar como futbolista.

Uno de esos jugadores es Zlatan Ibrahimovic, quien en su momento tuvo problemas con la institución, al grado de asegurar que no es una de las más grandes de Europa.

“Todo el mundo cree que el Manchester es un equipo top y más ricos del mundo. Eso mismo yo pensaba hasta que llegue y me di cuenta de la mentalidad pequeña y cerrada”, detalló el delantero sueco.

Otro de los elementos que no tuvo una buen experiencia fue Alexis Sánchez, delantero chileno que pasó de desapercibido por el conjunto de los Diablos Rojos.

“El primer entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa y le dije a mi representante: ‘¿No se puede rescindir el contrato para volver al Arsenal?’. Se ponen a reír y les dije que algo no me cuadraba. Ya se había firmado”, detalló el sudamericano.

No es la primera vez qué un jugador se queja del Manchester United y de la Directiva.



Desde Mourinho, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sánchez y ahora Cristiano Ronaldo.



Las cosas ya tienen tiempo sin estar bien en el Manchester United. pic.twitter.com/8KOUJn7hbt — Blue (@BlueboyCR7) November 16, 2022

Incluso, el propio José Mourinho, estratega portugués, reveló que el control que ejercen los directivos no es el correcto.

“Si dijera, por ejemplo, que considero que uno de los mejores trabajos de mi carrera fue terminar segundo con el Manchester en la Premier League, dirían: ‘Este tipo está loco’. Lo sigo diciendo, porque la gente no sabe lo que está pasando detrás de escena”, sentenció.