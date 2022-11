Marcelo Díaz le envía un pase con ventaja a la U: “He renunciado a otras ofertas por volver a mi país”

Cada vez que se abre una ventana de mercado de fichajes, el nombre de Marcelo Díaz aparece en el horizonte de Universidad de Chile, sin embargo por distintos motivos el retorno de “Carepato” al club de sus amores no se ha podido concretar.

Pero en esta ocasión ese posible regreso la U parece tener mayores probabilidades. Y es que el propio Díaz aclaró que en 2023 sí o sí jugará en nuestro país siendo Universidad de Chile su prioridad.

“Mi puerta siempre ha estado abierta para volver al club de mis amores. He renunciado a otras ofertas por volver a mi país. Si alguien quiere comunicarse conmigo, ahí está mi teléfono”, declaró Díaz tras aterrizar en el Aeropuerto de Santiago.

En cuanto a su condición contractual, el mediocampista de 35 años explicó que “mi contrato con Libertad expira el 31 de diciembre. Ellos ya me han liberado, en teoría puedo firmar en cualquier equipo”.

“Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos. Me quiero quedar en Chile y de acá no me voy a mover. Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente no se ha podido dar. Vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante”, complementó.