Quiebre en Colo Colo: Mosa revela que “hay una parte del directorio que está por fortalecer el equipo y otra fracción que está por no hacer inversiones”

Mientras a nivel deportivo Colo Colo sigue saboreando lo que dejó el apabullante 5-0 sobre el Real Betis en Concepción, en el plano directivo se exhibe un quiebre respecto a los planes para la temporada 2023, fundamentalmente por los dineros destinados a la conformación del plantel.

Según Aníbal Mosa, máximo accionista individual de Blanco y Negro, existe una profunda diferencia en el directorio respecto a la inversión a realizar para la próxima temporada. “Hay una parte del directorio que está por fortalecer el equipo y otra fracción que está por no hacer inversiones, solo enfocándose en el Campeonato Nacional”, sostuvo el empresario de origen sirio, en conversación con Radio ADN.

En ese sentido, Mosa cuestionó la postura que ha exhibido públicamente Alfredo Stöhwing, presidente de ByN, quien ha remarcado que los recursos no abundan pensando en la conformación del plantel 2023. “Esperamos llegar a algún acuerdo, como lo hicimos con Gustavo (Quinteros), para reforzar el equipo y competir de verdad en la arena internacional. Me llama la atención, no es lo que acordamos cuando conversamos con Gustavo. Espero que rectifique su posición y busquemos unificar las posiciones por el beneficio del club”, estableció.

De hecho, quien fuera presidente de Blanco y Negro en los períodos 2015-2018 y 2019-2021 aseguró que los recursos sí están para hacer una inversión ambiciosa. “Claro que hay presupuesto, recibimos una plata importante por Pablo Solari, firmamos con una productora para recibir diez conciertos en el Monumental, tenemos un nuevo auspiciador que pagaba más que el anterior. O sea, los recursos están”, planteó.

El quiebre y Quinteros

Por todo lo dicho, a Aníbal Mosa se le preguntó si este panorama directivo puede generar incomodidad en Gustavo Quinteros. La respuesta del empresario fue la siguiente: “Pregúntenselo a Gustavo, no quiero hablar por él. Ha sido claro en pedir un jugador por línea para hacer un papel más interesante en la Copa Libertadores. Necesitamos más. No sé en qué está Martín Rodríguez, necesitamos meterle tres o cuatro jugadores más”.

Y justamente sobre Martín Rodríguez, jugador que ha sido solicitado en innumerables ocasiones por Quinteros, Mosa comentó que “está en carpeta, pero no hay ningún avance ni contacto con él por parte de la gerencia deportiva. La posición del presidente y un grupo de directores por no invertir es muy preocupante. La hinchada espera que nos potenciemos, esperemos que este sector centrado en lo económico gire a lo deportivo”.