Aníbal Mosa sigue con sus duras declaraciones: ahora carga contra Daniel Morón por la situación de Carlos Palacios

Mientras Colo Colo en cancha sigue dando buenas noticias, en el ámbito directivo del actual campeón del fútbol chileno comienza a exhibirse un quiebre no menor.

Y es que Aníbal Mosa, máximo accionista individual de Blanco y Negro, criticó públicamente al presidente Alfredo Stöhwing y a otros directores por su postura en cuanto a la inversión para el 2023.

Mosa aseguró que Stöhwing y otros integrantes del directorio no contemplan realizar una mayor inversión de cara al 2023. Y por si eso no bastara, ahora el empresario de origen sirio cargó duramente contra Daniel Morón, gerente deportivo de ByN.

Quien fuera presidente de la concesionaria que administra al “Cacique” en los períodos 2015-2018 y 2019-2021 cuestionó la gestión que ha llevado a cabo Morón en el caso del posible fichaje de Carlos Palacios.

“Es un nombre que está en carpeta. Pero por lo que he sabido, parece que no hay ningún avance. Desde la gerencia deportiva no han hecho ningún contacto con él, lo que me preocupa bastante porque tengo entendido que él tiene intenciones de venir a Colo Colo”, manifestó Mosa en entrevista con Radio ADN, al ser consultado por la situación del delantero chileno que milita en Vasco da Gama de Brasil.

Carlos Palacios Fuente: Instagram @vascodagama.

En cuanto a nombres propios de posibles refuerzos, Mosa también se refirió al caso de Martín Rodríguez, deseo permanente del DT Gustavo Quitneros. “No sé su situación, pero si no es él, será otro. Nosotros necesitamos meterle tres o cuatro jugadores a este equipo, por lo menos”, afirmó.

Cabe recordar que, hasta el momento, Colo Colo tiene un refuerzo confirmado para la temporada 2023, el arquero Fernando de Paul. Al “Tuto” podría sumarse a la brevedad Ramiro González, defensor argentino que cuenta con nacionalidad chilena, quien debe superar los exámenes médicos de rigor para poder firmar por el “Cacique”.