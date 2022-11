B TALENT STAR: la app que abre el mercado internacional en la captación de talentos

Con gran convocatoria de público, estudiantes, medios de comunicación, jugadores en formación y de proyección, profesionales, directores técnicos del área formativa de clubes nacionales, dirigentes y scoutings del extranjero, se dio el puntapié inicial a B TALENT STAR, la app que descubrirá talentos en cualquier parte del mundo.

Bajo la consigna “the world deserves to see you” (el mundo merece verte), el ex jugador de Colo Colo y varios equipos del país, Benjamín Ruiz, junto a su socio Pablo Muñoz, arrancaron inicialmente con la aplicación BSPORTS, la cual hoy migra a B TALENT STAR, con un alcance mayor, que le permitirá a los usuarios no solamente postular a clubes nacionales, sino también, en una etapa inicial, en Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México.

“Esta apertura internacional es la primera piedra en un largo camino que pretendemos extender hacia otros países del mundo. Para ello, sumamos como Director Deportivo Internacional al chileno Jorge Alvial, de vasta trayectoria como scouting. Él trabajó con José Mourinho en el Chelsea y en el Manchester United, experiencia que lo avala para conseguir este gran objetivo de que B TALENT STAR permita la postulación desde cualquier parte del mundo a más clubes, que poco a poco se irán integrando a esta herramienta de captación”, señaló el Director Comercial de la app, Patricio Westerhout.

Casos comprobados

Existen más de 30 casos de éxito captados por esta plataforma. Sin duda, los emblemáticos son los que además de ingresar a clubes profesionales, saltaron a la selección chilena. El primero es el rancagüino José Tomás Movillo, que fichó en O’Higgins y luego pasó a la “Roja” Sub 16. Lo sigue Franco Cáceres, quien agarró maletas desde Penco, en el Bíobío, para ingresar a Universidad Católica y posteriormente a la Selección Sub 15. Además, está el caso de Analía Filún, quien, desde San José de Mariquina, en la Región de Los Ríos, recaló en la UC con su bolso cargado de sueños, los que cumplió inicialmente tras debutar y luego ser llamada a la Selección Sub 15.

“Mi ‘profe’ nos contó de esta aplicación y decidimos grabar los ejercicios que mostraba la plataforma para probar suerte, si es que funcionaba realmente la aplicación, y la verdad es que sí funciona súper bien. Es muy buena, porque ayuda a los niños que tenemos el sueño de ser futbolistas, nos da oportunidades y abre las puertas para llegar al profesionalismo”, indica Analía Filún, de 13 años.

“Agradecemos mucho el interés de grandes compañías que se acercaron de manera desinteresada a este proyecto, producto de la innovación y la oportunidad que significa la ilusión de convertirse en un jugador profesional. Esto para mí es un sueño, abrir a través de la tecnología la oportunidad a niños y jóvenes que tuvieron la misma ilusión que tuve yo cuando chico”, cierra Benjamín Ruiz.