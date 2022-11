Fernando de Paul repasó lo que fue su experiencia en la U: “No guardo rencor con nadie, pues valoró mucho lo que viví en el club”

Fernando de Paul, arquero de 31 años y primer fichaje de Colo Colo para la temporada 2023, repasó lo que fue su paso por Universidad de Chile, archirrival del “Cacique” y donde incluso llegó a portar la jineta de capitán.

“Mi paso por la U fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes. Jamás hablaré mal de los lugares que te dieron la posibilidad de trabajar”, expresó el “Tuto” en entrevista con Directv.

En la misma línea, el portero que formó parte del plantel azul entre 2016 y 2021 comentó que “hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, pues valoró mucho lo que viví en el club. Ahora, nunca tuve conversaciones para seguir. No se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor”.

Además, el arquero formado en San Luis de Quillota estableció que “yo siempre me manejo con perfil bajo, los hinchas son muy pasionales y los entiendo. Nunca hablé cosas para quedar bien con la hinchada. Siempre hay que tratar de tener un respeto por los hinchas”.

Fernando De Paul arquero @ColoColo: "Mi paso por @udechile fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes. Jamás hablaré mal de los lugares que te dieron la posibilidad de trabajar".#DFSHACHILE pic.twitter.com/zS8pUINKgP — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) November 18, 2022

La competencia con Cortés

En cuanto a sus desafíos deportivos con la camiseta de Colo Colo, Fernando de Paul sostuvo que “la competencia será dura con Brayan (Cortés). Más, yo quería un desafío así, quiero ganarme mi lugar de esta manera. Esto le va servir al equipo y a mí en lo personal, para seguir creciendo y demostrando”.

En la misma línea, el argentino nacionalizado chileno avisó que “me gustaría jugar la Supercopa ante Magallanes, pero hay que demostrar, convencer y competir mucho en el día a día. Los arqueros somos muy leales en la competencia, será muy buena con Brayan y todos los porteros”.