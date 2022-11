Kike Acuña encontró la plenitud trabajando como asesor inmobiliario: “Esta oportunidad me dio una nueva forma de levantarme”

El exfutbolista Jorge “Kike” Acuña, quien pasó varios años enfrentando severas dificultades económicas como consecuencia de un descontrolado estilo de vida marcado por una adicción al alcohol, hoy puede decir que vive en plenitud, tanto en sus finanzas como en su cotidianidad en general.

Hace nueve meses, Acuña inició un camino como asesor inmobiliario. Su nicho de clientes no podía ser otro: jugadores con liquidez económica que se interesan en la compra de propiedades para invertir, considerando lo corta que es la carrera de futbolista.

“Desde mi experiencia, y con todo lo malo que me pasa, tengo claro lo que no tengo que hacer. Ahora estoy trabajando como asesor financiero, vendiendo departamentos y haciéndoles charlas a los futbolistas sobre educación financiera. Hemos ido a muchos equipos de fútbol, al Sifup también, con la idea de asesorarlos y explicarles que, si son ordenados y eligen bien sus inversiones, pueden retirarse con 10 o 12 propiedades cada uno. Y si lo hacen antes es mucho mejor”, contó el “Kike” en entrevista con Las Últimas Noticias.

“El foco está en la creación de riqueza a través de activos inmobiliarios. Y el tema es que funcionamos como intermediarios entre varias inmobiliarias y los clientes finales, y los ayudamos a conseguir mejores condiciones de financiamiento y de compra”, complementó.

Del mismo modo, el exseleccionado nacional explicó la diferencia entre un corredor de propiedades y un asesor inmobiliario. “El corredor de propiedad te da el soporte técnico de la compra, hace los papeles notariales, saca los certificados, y te cobra por todo eso. Lo que hacemos nosotros es mostrar el negocio desde la inversión, asesorando el aspecto financiero, y más enfocado en proyectos de inversión. Nosotros somos el punte entre el cliente y la inmobiliaria. De hecho, no cobramos comisión al cliente, sino que la inmobiliaria después nos paga una comisión. Así, al cliente se le enseña el valor de su inversión, y ahí decide si le conviene o no”, declaró.

Además, quien vistiera las camisetas de la UC y la U, entre otros clubes, comentó que “lo que vendo bastante son departamentos de dos piezas y dos baños. En cuanto a ubicación, La Cisterna está muy fuerte, al igual que Independencia. La Florida ha ido aumentando su conectividad, y también tenemos propiedades por si alguien quiere vivir también. El tema es que tenemos una variedad muy grande para ofrecerles a nuestros clientes y ya les he vendido a gente como el periodista Gustavo Huerta, y muchísimos futbolistas como Paul Gatica de Coquimbo, Gonzalo Reyes de San Felipe, Juan Méndez de Puerto Montt”.

Más allá de los detalles de su trabajo como asesor inmobiliario, Jorge Acuña destacó la plenitud que ha alcanzado con esta nueva oportunidad laboral. “Este fue un regalo del cielo. Ya no tengo ninguna deuda, además inicié un negocio de paltas y en lo amoroso estoy feliz con mi señora esposa, y además llevo cinco años y medio sobrio. Esta oportunidad me dio una nueva forma de levantarme y encontré una tranquilidad económica que no tenía hace años. Todo lo que me pasó me sirvió y como yo no pude aprovechar toda la plata que tuve para comprar muchos departamentos, quiero que mis colegas inviertan en su futuro”, expresó.