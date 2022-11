Matías Zaldivia y su triste adiós de Colo Colo: “Estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes”

El defensa Matías Zaldivia, quien fue capitán de Colo Colo en la arrolladora goleada 5-0 sobre el Real Betis en Concepción, confirmó su adiós definitivo del “Cacique” y lanzó duras críticas contra la dirigencia de Blanco y Negro por el trato que le dieron en las últimas semanas.

En entrevista con En Cancha, Zaldivia confirmó que ya tiene decidido marcharse de Colo Colo. “A partir de ahora, mi representante comenzará a escuchar ofertas de otros clubes que veníamos frenando”, estableció.

“Mi prioridad era Colo Colo y se lo hice saber al club. Obvio que ellos no están obligados a renovarme el contrato (vence a fin de año), pero me sorprende la no comunicación por parte de ellos”, complementó.

Justamente sobre la postura de la directiva a propósito de su situación contractual, el defensa de 31 años expresó que “la verdad es que estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones”.

En ese sentido, el argentino nacionalizado chileno reconoció que la demanda que interpuso contra Blanco y Negro en 2021 por incumplimiento de contrato pudo tener relación con la postura de la directiva ante su posible renovación.

Matías Zaldivia (Photosport)

“Pudo haber tenido algo que ver. Se llegó a esa instancia porque estuve más de un año hablando con el club. Cuando se firmó la renovación anterior, se pactaron algunas cosas de palabra. Y ellos actuaron de mala forma y yo tuve que obrar así”, declaró.

Más allá de aquellas amarguras, Zaldivia destacó todo lo bueno que vivió en Colo Colo, club al que llegó a comienzos de 2016. “Llegué siendo un desconocido para el hincha. Y me llevo un gran cariño de esta gente espectacular. Ellos llenan estadios hasta en amistosos, como ocurrió contra el Betis. Me llevo el trato que tuvo un país conmigo, yo hoy tengo la nacionalidad chilena. Me llevo ocho títulos. También me llevo el cariño de toda la gente que trabaja en el día a día del club. Esos momentos se van a quedar siempre conmigo”, manifestó.