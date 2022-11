¡De no creer! La hija de Luis Enrique influirá en la alineación de España

Si alguien ha dejado titulares y ‘perlitas’ antes de que arranque el Mundial, sin dudarlo, es Luis Enrique. El entrenador de España se abrió una cuenta de Twitch y, ya por segundo día consecutivo, ha respondido las dudas de una buena cantidad de fanáticos.

A cuatro días de su debut ante la Selección de Costa Rica, el DT decidió iniciar otra transmisión más y contar algunos detalles de lo que será el partido y la actualidad de su combinado, además de bromear un poco con los aficionados. Eso sí, dejó un comentario que llamó poderosamente la atención.

Al finalizarse el ‘streaming’, le preguntaron a Luis Enrique cuál era su prolongación en el campo, pues Vicente del Bosque había dicho hace algunos años que el suyo era Sergio Busquets.

El estratega se la pensó dos veces y, al tenerla clara, indicó que Ferrán Torres era el elegido para tener ese papel. Sin embargo, el argumento iba a ser muy curioso e iba a tener un condimento detrás.

“Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferrán Torres, porque si no, me coge mi hija y me corta la cabeza”.

— Luis Enrique, entrenador de España