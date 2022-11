Presidente de la FIFA se fue con todo contra países europeos por ataques a Qatar

A un día del inicio de la Copa del Mundo, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, alzó la voz tras los múltiples cuestionamientos que ha recibido el país anfitrión de la cita planetaria, Qatar.

Es que durante las últimas semanas, se han intensificado las críticas -principalmente desde Europa- hacia territorio qatarí, acusando al gobierno local de no respetar los Derechos Humanos y oprimir a algunos sectores de la población, especialmente mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

Ante esto, el timonel del ente rector del balompié mundial aseguró que “hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante. No tengo que defender de ninguna manera a Qatar, se pueden defender ellos mismos”.

”Lo que pasa en este momento es profundamente injusto. Las críticas por el Mundial son una hipocresía. Por lo que los europeos hemos estado haciendo en todo el mundo en los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas”, complementó el suizo.

Asimismo, apuntó que “¿cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades?. Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios”.