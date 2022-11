Harold Mayne-Nicholls recordó dura sanción de la FIFA por oponerse a Qatar 2022

El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, recordó la sanción que recibió hace siete años, por oponerse a la realización del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. En ese sentido, aseguró que la cita mundialista significó un costo “muy alto” para él.

Cabe recordar que el dirigente de Trasandino se desempeñó como presidente del comité de evaluación de postulaciones 2018-2022 de la FIFA, y otorgó al país árabe la peor evaluación técnica respecto de todos los aspirantes.

Tras una investigación, el ente rector del fútbol mundial castigó al chileno con la inhabilitación para tomar parte en cualquier tipo de actividades relacionadas al fútbol a nivel nacional o internacional por siete años, sanción que posteriormente fue rebajada a dos por el TAS.

¿El motivo de dicha reprimenda? Por la ruptura de las reglas de confidencialidad establecidas en el código de ética, las cuales finalmente nunca fueron especificadas.

Sobre las dudas que generaba Qatar, Mayne-Nicholls explicó a La Tercera: “Ese es un problema extrafutbolístico, logístico. No he estado en Qatar hace muchos años, pero, por lo que he seguido, han mejorado mucho, sobre todo el transporte”.

”Fue uno de los temas principales. Insisto, eso fue hace 12 años. Han hecho muchas mejoras y las ciudades las han transformado. Puede ser que hayan solucionado ese problema logístico. Son ocho estadios en un radio bastante breve. Entonces, va a haber, sí o sí, algunos atascamientos o gente saliendo de un estadio para entrar en otro. Son temas a los que la FIFA no está acostumbrada”, agregó.

Luego, se refirió al costo que tuvo la realización del Mundial para él, y cargó contra el medio ya consignado: “Ustedes escribieron sesudos artículos criticando y cuestionando, haciendo un tremendo cuestionamiento a mi moral. Me extraña mucho la pregunta, porque ustedes establecieron de manera bastante categórica lo que yo había hecho”.

”Es evidente que tuvo un alto costo para mí. Y es evidente, porque así hay escritos, que la FIFA me anunció que si seguía planteando que no se podía jugar en verano me tenía que atener a las consecuencias. Y las consecuencias fueron una sanción de siete años, en donde festinaron como diario”, fustigó.

En ese sentido, prosiguió: “El perjuicio por Qatar es evidente, porque usted pone mi nombre en Google y va a salir la sanción que me dieron. No sale que el TAS encontró que era un absurdo y la redujo a cero”.

”El perjuicio está, pero si tuviera que volver atrás, diría exactamente lo mismo: en mayo o junio no se puede jugar con el calor de Qatar. Es tan así que cuatro años después, la FIFA cambió la fecha. Pero a mí la sanción no me la sacó nadie. O me la sacó el TAS”, sentenció.