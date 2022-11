La dedicatoria de hinchas de Ecuador a la Roja en su triunfal debut mundialista: “Y ya lo ve, y ya lo ve, es para Chile que lo mira por TV”

Ecuador tuvo este domingo un sólido estreno en el Mundial de Qatar 2022 al imponerse con dos goles de su estrella, el delantero Enner Valencia, quien se convirtió en la figura excluyente del 2-0 con que los sudamericanos derrotaron al anfitrión de la cita planetaria.

Sin embargo, lo más llamativo de la categórica victoria ecuatoriana no estuvo en la cancha del estadio Al Khor, donde los dirigidos por Gustavo Alfaro dominaron si mayores problemas a una débil selección catarí, sino que en las tribunas donde un grupo considerable de hinchas ecuatorianos le dedicaron sendos cánticos a la selección chilena.

El recuerdo a la selección chilena

Y es que el caso Byron Castillo, que por semanas puso un manto de dudas en la participación de Ecuador en la cita de Qatar, no fue olvidado por los seguidores de La Tri, quienes en el inicio del encuentro y luego que su selección abriera el marcador sobre el primer cuarto de hora y a los dos minutos sufriera con un gol anulado -también convertido por Valencia- a instancias del VAR, se desataron con una serie de burlas hacia la Roja, la ANFP y los fans chilenos.

“¡Sí se puede! ¡Sí se puede! (...) Y ya lo ve, y ya lo ve, es para Chile, que lo mira por TV (...) porón, ponpón, el que no salta es chileno maricón (...) ”, que incluso llamó la atención del comentarista nacional Aldo Schiappacasse, quien junto a Marcelo Barticciotto y Claudio Palma relataron los pormenores del primer duelo mundialista.

“Parece que están recordando a Chile los hinchas ecuatorianos”, señaló el periodista deportivo, cuyas palabras llegaron a Barticciotto, quien optó por no darle mayor importancia, considerando que, a su juicio, Ecuador había realizado una buena presentación. “Si bien este partido no es una medida para comentar el nivel de Ecuador, ya que su rival no lo ha exigido, se nota que tienen un muy buen manejo del balón gracias al talento de sus volantes”, dijo el exdelantero de Colo Colo.

Luego de finalizar el encuentro, fue el periodista Roberto Cox quien dio cuenta del insólito hecho en su despacho desde el estadio catarí, donde entrevistó a algunos hinchas ecuatorianos, quienes reconocieron que les fue imposible dejar pasar la oportunidad de reflotar la polémica con los chilenos por Byron Castillo, pero que ahora ya se centran en los próximos partidos de su selección y la posibilidad de clasificar a los octavos de final del torneo.