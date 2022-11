“Si no quieren que vaya que me lo digan a la cara”: Kun Agüero contó que no pudo entrar a los camarines de Argentina

El debut de Argentina en el Mundial de Catar dejó bastante que desear en los hinchas, esto tras perder contra Arabia Saudita en un duelo que no estuvo exento de polémicas. Sin embargo, no todo pasó en la cancha, puesto que un exseleccionado, Sergio Agüero, aseguró que no lo dejaron entrar a la previa con sus excompañeros.

El deportista, quien fue parte del equipo campeón de América en el 2021, contó los detalles de mal momento en una entrevista.

El delantero reveló que no le habrían otorgado la credencial para poder ingresar a la Universidad de Qatar, lugar donde se encuentra alojado el combinado argentino. “Me dijeron que esto vino de arriba. El mensaje mío es que si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan a la cara”, lanzó el ex Manchester City.

“Quiero saber porque no me quieren ahí. Capaz que no les gustó alguna vez que opiné algo. Ni idea, es rara la situación”, afirmó Kun Agüero.

Cabe recordar que el exfutbolista se dedica a realizar transmisiones en Twitch, en donde cuenta con más de 4 millones de seguidores que lo ven comentando la actualidad futbolera, además de probar algunos juegos populares.