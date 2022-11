Lo que dejó la primera fecha de Catar 2022: Goleadas, sorpresas y primeros candidatos al título

Luego de 5 días seguidos de fútbol, se dio por finalizada la primera fecha del Mundial de Catar 2022. Con una histórica derrota del equipo anfitrión por 0-2 en el partido inaugural ante Ecuador, comenzó a rodar la pelotita de la nueva edición de la cita futbolística más importante del mundo. Y ya este jueves, Brasil bajó el telón de la jornada inicial de la totalidad de grupos.

Goleadas

La última goleada que habíamos visto en una Copa del Mundo era el 6-1 de Inglaterra ante Panamá –válido por la segunda fecha de la fase de grupos– en Rusia 2018. En el debut de la edición catarí, por coincidencia, también fue el equipo inglés que gozó del primer triunfo aplastante, con un 6-2 contra Irán. Pero este no fue el único festín de goles: España logró, quizás, el triunfo más sorpresivo de los partidos iniciales, y no por el rival, que fue la selección centroamericana de Costa Rica, sino por la vasta diferencia en el marcador y en el nivel de juego, terminando con un rotundo 7-0.

Sorpresas

Los resultados más sorpresivos fueron sin duda alguna el Argentina 1-2 Arabia Saudita, la derrota de Alemania por 1-2 versus Japón, y tal vez entre en esta categoría el empate sin goles del equipo que dirige Diego Alonso –Uruguay– contra Corea del Sur.

Candidatos para 8vos de final

Por lo que demostraron las 32 selecciones participantes, Inglaterra, Francia, España, Brasil y Portugal, se alzan como posibles candidatos a pasar de fase –y quién sabe– a levantar la Copa del Mundo 2022.

La primera fecha nos deslumbró con 41 goles, 5 empates y 4 duelos sin goles, entre los cuales se encuentran el debut goleador de los catalogados como mejores jugadores del mundo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; casualmente, ambos marcando de penal, a los 10 minutos y a los 65′, respectivamente. Otro dato a considerar, es que de las 4 selecciones sudamericanas, solamente 2 conocieron el triunfo: Ecuador y Brasil, ambos con un 2-0. Uruguay se quedó con 1 punto y Argentina fue el único país de esta parte del continente americano que no pudo sumar y se complica su clasificación a 8vos de final.

Pero la esférica no tiene muchas horas de descanso, ya que desde mañana vuelve a girar en césped asiático con el partido válido por el Grupo B entre Gales (que viene de repartir puntos con Estados Unidos) e Irán (quien sufrió la aplastante derrota por parte de Inglaterra por 6 tantos contra 2). El encuentro entre galeses e iraníes se disputará desde las 7 AM (horario chileno) en el Estadio Ahmad Bin Ali y será transmitido por las pantallas de DIRECTV y DIRECTV GO.