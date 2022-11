Cuando pedalear se convierte en un placer

El auge del ciclismo en el país ha sido innegable, por ello no extraña que de manera espontánea surgieran muchas agrupaciones motivadas por el amor al pedaleo.

Gente con o sin experiencia en esta actividad se junta para dar rienda suelta a su pasión, con un ánimo fraterno que les lleva a sacrificarse para cumplir con sus metas y darse el gusto de ser parte de una “grupeta”, como la llaman.

Y lo anterior es patente en MV Cycling Team (@mvcyclingteam en Instagram y MVCyclingTeam en Facebook), surgido hace casi cuatro años y que con su uniforme de color naranjo se despliega los fines de semana por distintas rutas de la zona central.

(Agencia Globesport/ Bill Torres.)

Creado por el profesor de Educación Física y exciclista de ruta y pista Marcelo Viscay, este equipo cuenta con cerca de treinta miembros, entre los que hay algunos que fueron hasta campeones nacionales, los que se mezclan con fanáticos amateurs de los pedales.

“Tuve la suerte de haber participado de manera activa en el ciclismo competitivo. Y luego me encontré con profesionales de distintos ámbitos que querían entrar al mundo del ciclismo y no encontraban lo que querían: aprender con respaldo técnico y estar en un buen grupo. Por eso armé este equipo, que mezcla a jóvenes con mayores” , señala Marcelo Viscay.

Sus pedaleros desarrollan lo que se denomina “cicloturismo”, pero no por ello omiten ir un paso más allá.

Marcelo Viscay, creador del MV Cycling Team. (Agencia Globesport/ Bill Torres.)

Por eso aparte de salir los fines a pedalear de semana, interactúan por Zoom tres días hábiles durante una hora por jornada para planificar la salida a terreno.

“Nos interesa ir todos juntos con el primero, como es nuestro lema, mezclando a ciclistas de experiencia con otros que se inician. Los sábado, que es el día de trabajo en ruta, tenemos como mínimo a 25 personas, quienes cuentan con apoyo, comunicaciones, repuestos y seguridad, que nos entrega nuestro asistente, Gerardo Murillo, el que acompaña al grupo en una camioneta” , añade Marcelo Viscay.

Y este team tiene grandes planes, pues aparte de seguir compitiendo a nivel local, los sueños son participar en una prueba de Gran Fondo en Colombia y después estar en un paseo de alguna etapa del Tour de Francia o de la Vuelta a España.

MV Cycling Team (BILL/Agencia Globesport/ Bill Torres.)

QUÉ MOTIVA A LOS MIEMBROS DE LA “GRUPETA”

Claudio Aguilera es empresario y en MV Cycling Team destaca porque en su juventud fue campeón mundial de bicicross. Y cuenta su experiencia en esta “grupeta”.

“Partí en 1984 con 14 años y competí hasta los 18, cuando entré a la universidad. Tenía cerca de la casa una pista de bicicross y ahí desarrollé mi gusto por hacer piruetas en bicicleta, comenzando con una mini…. Buscaba hace un tiempo una forma de mejorar mi estado físico y supe de este grupo, al que me uní en junio de 2021. Me gusta la camaradería que hay y el hecho de que las rutas son muy variadas”.

Luis Sánchez está en el otro extremo, pues nunca había practicado ciclismo.

“Jugué fútbol y básquetbol, y por una lesión en las rodillas el médico me dijo que practicara algo de bajo impacto. Empecé con spinning y cuando el gimnasio fue cerrado por la pandemia de coronavirus encontré a este equipo. Llevo carca de dos años con ellos, y lo que más me complicó fue aprender la técnica”.

(Agencia Globesport/ Bill Torres.)

Antonio Murillo fue ciclista profesional y resalta “la existencia de un grupo heterogéneo. Llevo 25 años ligado a la actividad y ahora mi meta es compartir, luego viene la competencia. Para estar acá hay que tener ganas”.

El arquitecto Ricardo Achondo es de los mayores del grupo, y está entusiasmado con lo que hace en el team.

“Me sumé al grupo sin antes haberme subido a una bicicleta de ruta. Esto me atraía desde niño, pero nunca tuve tiempo para practicar. Y me encanta estar en el team, pues todos nos vinculamos. Voy para los tres años y nunca imaginé lo que he logrado en este tiempo. La verdad es que no tenía grandes expectativas, pero el ciclismo me fue conquistando. Partí de cero y lo que más me costó fue la técnica e ir aprendiendo la estrategia para rodar en grupo”.

Mario Symmes fue ciclista federado de los 12 a los 20 años. Se retiró por los estudios y está feliz en el MV Cycling Team.