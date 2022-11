Compraron boletos para el Mundial pensando que Chile enfrentaría a Senegal

El Mundial de Qatar 2022 es una verdadera fiesta donde se encuentran personas de todas las nacionalidades. Allí también aparecieron chilenos que quisieron disfrutar de la fiesta del fútbol aunque su selección no haya clasificado.

En los exteriores del Portugal vs Uruguay, apareció una familia de Chile que acudía al estadio a disfrutar del partido. Habían comprado boletos para algunos partidos con el fin de disfrutar la fiesta del Mundial.

Luis Godoy (padre) y Maximiliano Godoy (hijo) llegaron a Qatar Justo para el partido. “Llegamos hoy, somos afortunados de venir hasta Qatar para el Mundial porque los precios son bastante elevados”, dijo Luis sobre su experiencia en Doha.

Sobre la no clasificación al Mundial y todo lo que sucedió con el caso Byron Castillo, nos contaron una anécdota. “Estuvimos esperando hasta el último minuto para clasificar. Compramos entradas para el Ecuador vs Senegal para ver a Chile, pero no se dio”, dijo Maximiliano.

“Los latinos ponen el ambiente, sin más, somos alegres. Los locales son distintos a nosotros”, acotó Maximiliano sobre la diferencia entre personas de Latinoamérica con Asia y Europa. Ambos coinciden su favoritismo por Argentina.

Finalmente, Luis Godoy expresó que Ecuador se ganó el puesto de estar en el Mundial. “En verdad que la ilusión siempre estuvo pero en cancha no pudimos concretar. Había un tema legal que nos generó una ilusión, pero en la cancha, que es lo más importante, Ecuador lo merecía”, concluyó.