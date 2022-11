Leonardo Véliz le cae con todo a Vidal: “Quiere jugar hasta los 40 años en la Selección… váyanse a la…”

Leonardo Véliz, exseleccionado nacional y figura histórica del fútbol chileno, criticó en duros términos a Arturo Vidal, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Esta vez el “Pollo” tomó unas declaraciones que hizo el belga Kevin De Bruyne, de 31 años, en pleno desarrollo del Mundial Qatar 2022, para caerle con todo al “King”.

“Kevin de Bruyne dijo que ‘estamos viejos para esto’. Imagínate él que está jugando en el Manchester City diga eso”, planteó de entrada Véliz en conversación con BolaVip.

Tras ello, el mundialista en Alemania 1974 lanzó su dardo contra el actual mediocampista del Flamengo. “¿Qué pensará Vidal de lo que dice De Bruyne? Estamos viejos para esto dice el belga y Vidal quiere jugar hasta los 40 años”, manifestó.

“Cree que está en la cima del mundo. Que un jugador de 36-37 años diga que quiere jugar hasta los 40 años en la Selección… váyanse a la…”, complementó.

Leonardo Véliz (Twitter)

Cabe consignar que Kevin de Bruyne emitió aquella declaración sobre la edad del actual plantel de Bélgica, al descartar que su selección sea candidata a quedarse con el título del Mundial de Qatar 2022.

“¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018. Hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos”, declaró el actual mediocampista del City en entrevista con The Guardian.