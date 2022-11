Conmoción mundial por la muerte de un futbolista de 22 años en Argentina: se desplomó en pleno entrenamiento

Una lamentable noticia que llega desde el fútbol argentino ha conmocionado al planeta fútbol. Se trata del fallecimiento del jugador colombiano Andrés Balanta, de 22 años, quien sufrió una descompensación mientras se encontraba entrenando junto al plantel de Atlético Tucumán.

De acuerdo a lo informado por distintos medios trasandinos, Balanta se desplomó en plena práctica y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

“El jugador colombiano, de 22 años, se desvaneció en plena práctica (según trascendió, ocurrió en el inicio, a los cinco minutos). Tras los trabajos con desfibrilador, fue trasladado al nosocomio: los médicos realizaron tareas de reanimación por más de 40 minutos, pero no pudieron evitar su fallecimiento”, fue lo que expuso al respecto el canal TyC Sports.

A través de redes sociales, su propio club dejó las siguientes palabras sobre su sensible deceso: “Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”:

Mientras tanto, la AFA también se pronunció. “Profundo dolor. La Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, futbolista de Atlético Tucumán. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Q.E.P.D.”, expresó.

Además, desde Colombia se sumaron al pesar por esta triste noticia. “La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador de la selección de Colombia en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D.”, manifestó.

El impacto del “Kun” Agüero

Por otro lado Sergio “Kun” Agüero, quien debió poner fin de forma intempestiva a su carrera como futbolista por problemas cardíacos, se mostró impactado por esta noticia. “No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, dijo mientras realizaba un streaming.

Tras ello, recordó lo que le sucedió a él cuando formaba parte del plantel de Barcelona y tuvo que retirarse por expresa indicación médica. “Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó. Es todo muy difícil”, comentó.