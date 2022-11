“Qué bueno que se fue Ecuador, porque son chantas”: Luka Tudor se mostró feliz con la eliminación de la “Tri”

Luka Tudor, exfutbolista y actual comentarista deportivo, lanzó ácidas opiniones tras la eliminación de la selección de Ecuador del Mundial de Qatar 2022, tras la derrota 2-1 ante Senegal

“Qué bueno que se fue Ecuador”, expresó Tudor en el programa “ESPN F90″, lo que provocó cierta incomodidad entre sus compañeros de panel, fundamentalmente por la forma en la que el exdelantero manifestó su opinión.

Al ver la reacción de sus compañeros, Tudor no retrocedió y con firmeza explicó el porqué de su satisfacción ante la eliminación de Ecuador. “rq .ue sí, porque son chantas, chantetes, ahí arreglaron las cosas e hicieron un par de cositas, no me digas que no, porque sí”.

Tras ello, quien destacara en su carrera como futbolista vistiendo los colores de la UC entregó su parecer sobre el desempeño de Ecuador en Qatar. “En general hizo dos partidos buenos, a mí me gustaron los dos primeros partidos, pero cuando tienen que definir, que es algo que le pasa a ciertos equipos que no tienen tanta historia, o poner la personalidad, la cabeza, la mentalidad y la fortaleza mental, se caen”, sostuvo.

“Eso es lo que pasó, se enfrentaron a un gran equipo, muy físico, técnicamente bueno, y listo”, complementó.

Eliminación justa

Por lo dicho, Luka Tudor planteó que la eliminación de Ecuador en la fase de grupos de Qatar 2022 fue justa y aquello va más allá de lo que ocurrió con el caso Byron Castillo.

“Por lo que hicieron igual me parece que no es tan injusto que hayan quedado fuera, esa es mi visión desde la justicia, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en el momento decisivo fallaron, así es la cosa futbolísticamente hablando”, aseveró.