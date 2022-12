Daniella Chávez asegura que el Canelo no aguanta un segundo round

El “pleito” entre Saúl Canelo Álvarez y Lionel Messi trascendió al mundo del deporte y la modelo de OnlyFans Daniella Chávez también intervino y atacó al boxeador mexicano en temas más personales.

La chilena realizó una publicación e Twitter en la que dio a entender que el Canelo crea muchos problemas, pero que cuestiones de intimidad no rinde lo esperado. “¡El @Canelo siempre haciendo lío! Pero me han dicho que en el otro Ring no es muy bueno y no llega al segundo Round”, señaló.

El @Canelo siempre haciendo lío! Pero me han dicho que en el otro Ring no es muy bueno y no llega al segundo Round pic.twitter.com/0wvR7mTYCx — Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 29, 2022

Algunos usuarios salieron a defender al tapatío y la acusaron de quererse aprovechar del asunto para recibir atención, por lo que Daniella señaló que quien se quiso colgar de la fama de Messi fue Saúl. Además apuntó que “Siempre el que busca golpes la tiene chiquita, por eso debe demostrar la hombría de otra forma”.

Siempre el que busca golpes la tiene chiquita,, por eso debe demostrar la hombría de otra forma! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 29, 2022

Las publicaciones de Daniella Chávez se dieron un día antes de que el Canelo Álvarez ofreciera una disculpa a Messi, a través de Twitter, argumentando que se dejó llevar por la pasión.

Mientras que Lionel Messi aseguró que nunca le faltó el respeto a México ni a la camiseta de la Selección azteca. Esto lo declaró este miércoles tras el partido de Argentina con Polonia.

Consuela a México con foto en topless

Daniella Chávez siempre ha expresado su cariño por México, país en el que vivió y trabajó, por lo que señaló que el Tricolor dio su mejor partido ante Arabia Saudita, pese a su eliminación del Mundial de Futbol, y compartió una foto en la que aparece en topless, aunque se cubre los senos con sus manos.

Igual señaló que Gerardo Martino entregó el partido ante Argentina y que esperaba que lo sacaran de la Selección. Cosa que ya se le cumplió, ya que el mismo entrenador señaló que su contrato llegó así fin al finalizar el partido de este miércoles.