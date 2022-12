“No le falté el respeto a la gente”: Messi cerró polémica con Canelo Álvarez por camiseta de México

Este miércoles, el delantero argentino, Lionel Messi se refirió a la polémica que estuvo con el boxeador mexicano, Canelo Álvarez, luego que acusara al rosarino de limpiar el piso con la camiseta del Tri.

Producto de ello, el pugilista azteca emitió duros epítetos en contra del argentino, incluso amenazando con golpearlo si es que lo encontraba, levantando una gran polémica en redes sociales.

En ese contexto, el jugador del PSG fue consultado por TyC Sports por la situación después del triunfo por 2-0 frente a Polonia.

“Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario, dejar la camiseta ahí. No hay más”, señaló el ex Barcelona.

Posteriormente, el trasandino agregó contundentemente que “no tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero quedó ahí, no pasa nada”

Cabe señalar que antes del duelo entre argentinos y polacos, Canelo Álvarez usó sus redes para disculparse con Lio.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, sostuvo el boxeador en su cuenta de Twitter.