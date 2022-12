Barra de la U amenaza a Matías Zaldivia: “Ni se te ocurra firmar en nuestro club”

¡DIRIGENTES, LOS COLORES SE RESPETAN Y NO SE NEGOCIAN!



El tema es bien simple no se permiten indios en la U, Zaldivia no eres bienvenido y esta barra te lo deja bien en claro, ni se te ocurra firmar en nuestro club.



Y a la dirigencia: Empiecen el año bien, ineptos. pic.twitter.com/1qZmGvq2lo