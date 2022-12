“Fotos no mienten”: nana de Andrés Guardado rompe el silencio tras su polémica foto en el Mundial

Fue durante el primer partido que jugó la selección mexicana de futbol, que Sandra De La Vega, la esposa del futbolista Andrés Guardado, compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde aparecieron sus hijos y su empleada doméstica, Luciana Ramirez y causó furor en redes sociales.

Sin embargo, lo impactante de la imagen para muchos, es que no se quedó en buenos comentarios, sino que sacaron lo peor de Internet, ya que los usuarios aseguraron que denotaba su clasismo y que, además, la trabajadora era “explotada y recibía supuestos malos tratos”.

¡HUMILDAD TOTAL 🇲🇽!



Sandra de La Vega esposa de Andrés Guardado ha compartido sus fotos en #Qatar2022 junto a la chica que apoya en cuidar a sus hijos,esto ha levantado burlas en redes sociales, pero para conocimiento de muchos ella ha acompañado a la familia por todo el mundo. pic.twitter.com/1wPMyqjn87 — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) November 24, 2022

¿Cuáles fueron las impresiones de la empleada de Andrés Guardado y Sandra De La Vega?

Para sorpresa de muchos, la mujer que apoya en el cuidado de los hijos de Andrés Guardado y Sandra De La Vega, no solo los ha acompañado en esta Copa Mundial, sino que ha estado con ellos en cualquier rincón del planeta al que vayan y la tratan muy bien, incluso, la llaman ‘Ushi’, de dicen de cariño.

En las redes sociales de Luciana Ramirez podemos ser testigos de que ha estado junto a ellos en los mejores momentos para la familia Guardado De La Vega: desde fiestas, viajes y otras ocasiones especiales, e incluso, los acompaña en su estancia en Sevilla, España, donde el futbolista y su familia vive.

Andrés Guardado y Sandra de la Vega: su historia de amor envuelta en escándalo por su niñera

Tras enterarse de que se hizo viral, la niñera tuvo una reacción muy positiva y su primera impresión fue de varias risas a través de un video que es parte del podcast de su empleadora, llamado “La Capitana”, en donde ‘Ushi’ aclaró detalles de su relación con la familia del futbolista.

“Yo soy libre, a mí ella nunca me dijo esto no te vas a poner”, refiriéndose a porque no usa uniforme, por lo que ha sido cuestionada por internautas; por su parte De La Vega recalcó que “mientras estén cómodas, si quieren andar en calzones me da igual, o sea, yo lo que quiero es que estén bien para que mis hijos estén bien, entonces para mí es súper importante que tú estés cómoda para que para que estés a gusto con mis hijos”.

Además, la esposa de Andrés Guardado, aseguró que las fotos en Instagram muestran la verdad, pues el futbolista “es muchísimo más relajado que yo en muchas cosas” y, que al final, es un jefazo, pues trata a todo mundo de lo más normal.

Asimismo, Sandra reveló que al estar viviendo todos juntos procura que sea de la mejor manera: " Y aunque estamos súper padre viviendo así todos contentos todos saludándonos nos preocupamos unos por los otros, siempre se los he dicho obviamente saben ustedes que es un trabajo y si de repente, yo te tengo que pedir cosas, es porque al final es un trabajo, pero qué padre poder estar todos cómodo y a gusto, y poder decir esto si, esto no”.

De La Vega también reconoció la labor que desempeña Luciana Ramirez, respecto al cuidado de sus hijos y de Lizy, la encargada de limpieza de su hogar, pues cuando ella se va de viaje ‘Ushi’ es la responsable al 100.

“Como voy a dar malos tratos o algo, si la verdad lo único que hacen es ayudarme para que mi casa esté bien para que mi familia esté bien y para que realmente se sienta un hogar sabes y todos somos un equipo para que eso funcione así de fácil”.

La esposa de Guardado lamentó que en México sus fotos dieran mucho de qué hablar y fueran blanco de criticas, además agradeció a la gente que estuvo en contra de estos comentarios: “lamentable que sea algo para hablarse no debería de verse algo normal el ser parte del día a día parte de la vida”.

Sin embargo, es algo que contrasta con España, pues se refirió a que ahí “se vive súper bien, a las trabajadoras las tratan súper bien”, y espera que la mentalidad del mexicano pueda cambiar y y en algún momento.

‘Ushi’ dijo: “Yo sé lo que estoy viviendo, no soy niñera explotada, esto me ha llevado a conocer varios lugares, también es parte de mi trabajo y no tienen por qué decirme cosas. Yo amo lo que hago y con ustedes he vivido bien, las fotos no mienten vuelvo a decir no mienten”.

Esta no es la primera vez que De La Vega comparte fotos con Luciana Ramirez, y es algo que la influencer tiene claro, ya que le gusta mostrarse transparente en sus redes y compartir con sus 280 mil seguidores quiénes son parte de su día a día.

Si quieres ver la entrevista completa, aquí te la compartimos: