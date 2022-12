Presencia chilena en el Mundial: Kel Calderón le entregó el premio al mejor del partido a Hakimi

Gentileza Processed with VSCO with c1 preset

El desarrollo de una nueva edición de la Copa Mundial de fútbol sigue su marcha y en medio de la disputa de la última ronda de duelos por fase de grupos, una chilena tuvo presencia en uno de los partidos de esta instancia. Se trata de Kel Calderón, quien está en Doha y entregó el Budweiser Player of the Match del cruce entre Marruecos y Canadá.

La influencer nacional fue invitada por la marca de cerveza que es uno de los sponsors oficiales del Mundial y fue escogida para entregar el galardón que quedó en manos de Achraf Hakimi, lateral de Marruecos y que fue destacado como el mejor del partido que terminó con marcador de 2 a 1 en favor de seleccionado marroquí.

“Ser parte de la Copa del Mundo junto a Budweiser ha sido una experiencia increíble y poder entregarle el premio al jugador más destacado de uno de los partidos de este torneo será un recuerdo inolvidable para mí”, confesó Kel luego de la dinámica que le permitió compartir de cerca con cracks de la talla del mencionado Hakimi, hoy jugador del París Saint Germain y que fuera compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán, o Alphonso Davies del Bayern Munich y que fue el más destacado en el combinado canadiense.

Una experiencia completa junto a Budweiser

La presencia de Kel Calderón en Qatar se explica en la campaña que la marca perteneciente a Cervecería AB InBev consolidó de cara al Mundial y que involucra a influencers de distintos países del mundo. Calderón fue escogida junto a Constanza Piccoli como las representantes chilenas en la principal cita futbolera del planeta, siendo ambas parte de una serie de actividades entorno a la competencia.

Una expedición por el desierto catarí, fiestas exclusivas en el hotel reservado por Budweiser para el torneo y la participación de ambas en el videoclip de “The World is Yours to Take”, una de las canciones oficiales del certamen y que fue producida por la marca, son parte de las actividades que han involucrado a Calderón y Piccoli.

“Asistir a dos partidos de este torneo ha sido un momento genial y compartir con influencers de todas partes del mundo nos ha permitido conocer otras culturas que están unidas por la pasión por el fútbol y todo lo que envuelve a este campeonato”, cerró Kel.