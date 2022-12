“¿Quieres llenar de indios la U?: Pinilla totalmente sacado con el posible fichaje de Zaldivia en los azules

Mauricio Pinilla no se guardó nada para manifestar su total rechazo al posible fichaje de Matías Zaldivia en Universidad de Chile. El exfutbolista y actual comentarista deportivo fue muy enfático al plantear que la U no debe contratar jugadores que hayan pasado por Colo Colo.

“¿Vamos a seguir con el tema de seguir trayendo jugadores de Colo Colo a la U?”, tiró de entrada Pinilla en la edición del jueves de las 14:00 horas de “Deportes en Agricultura”.

Ante algunos cuestionamientos que le hicieron sus compañeros de panel al respecto, el exdelantero de la U, Atalanta, Genoa y Palermo, entre otros clubes, dijo lo siguiente: “cuéntame uno que ha rendido, uno que no ha sido puteado por todos lados. Zaldivia me encanta, lo encuentro un tremendo jugador, un tremendo tipo, pero la U va a caer otra vez en lo mismo”.

“La U le fue a comprar a Colo Colo a Jean Beausejour por dos millones de dólares, el negro es un crack, buen jugador y todo, pero ¡La U no le puede comprar una estrella al Colo!”, complementó.

Matías Zaldivia Foto: Photosport

En ese contexto, el periodista Cristián Caamaño le remarcó a Pinilla la buena oportunidad de mercado que representa Zaldivia para la U, tanto por su pergaminos futbolísticos como por su condición de nacionalizado chileno. Sin embargo “Pinigol” no compartió aquellos argumentos e insistió en su punto.

“Me traigo a uno de afuera que venga con cojones, un uruguayo, un paraguayo. Caamaño, ¿tú quieres llenar de indios la U o qué te pasa otra vez? (...) Indio es con respeto, si todos mis amigos son de Colo Colo”, expresó.

“Zaldivia me encanta, pero la U no puede seguir llevando jugadores de Colo Colo, punto. La U necesita jugadores que lleguen a impregnarse de la camiseta, no que vengan con un pasado de Colo Colo sabiendo lo que es Colo Colo”, cerró.