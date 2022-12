Samuel Eto’o perdió la cabeza y le propinó una feroz patada a un hincha en Qatar

Samuel Eto’o, exfutbolista y actual presidente de la federación de fútbol de Camerún, fue grabado pateando a un hombre en el piso en un altercado en el exterior de un estadio del Mundial Qatar 2022.

Eto’o se había parado para tomarse fotografías con aficionados cerca del estadio 974, luego de la victoria de Brasil 4-1 sobre Corea del Sur. En los videos que circularon en redes sociales se le ve reaccionando a los comentarios de un hombre que sostenía una cámara.

En un primer momento, el exdelantero de Barcelona e Inter de Milán fue retenido por algunos de sus acompañantes, pero cuando se libró le propinó una patada al hombre, que se cayó de espaldas al piso.

Eto’o viajó a Qatar como presidente de la federación de Camerún, que quedó eliminada en la fase de grupos la semana pasada.

Además, representa al comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar como Embajador de Legado Global desde 2019 y forma parte del programa de Leyendas de la FIFA, que emplea a exfutbolistas para promover el fútbol. No estaba claro en calidad de qué asistió al partido entre Brasil y Corea del Sur.

Samuel Eto'o (Steve Luciano/AP)

Los organizadores qataríes dijeron que Eto’o no era uno de sus invitados para dicho compromiso. En tanto, la FIFA no respondió de inmediato a una petición de comentarios, mientras que un vocero de la federación camerunesa no respondió a los llamados telefónicos y los mensajes para realizar declaraciones

El Comité Supremo de Qatar para la Organización y el Legado, que supervisa el Mundial, ni el gobierno no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre el incidente.