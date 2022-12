“Son muy malos perdedores estos hue...”: el furioso descargo de Mauricio Pinilla contra los jugadores de Uruguay

Mauricio Pinilla, exfutbolista y actual comentarista deportivo, realizó un furioso descargo contra los jugadores de la selección de Uruguay, por la violenta actitud que exhibieron tras ser eliminados del Mundial Qatar 2022.

Durante la edición de las 14:00 horas de este martes de “Deportes en Agricultura”, el exdelantero se refirió al duro castigo que arriesgan jugadores como José María Giménez y Édinson Cavani, por sus arrebatos tras el partido contra Ghana.

En el caso específico del defensa que milita en el Atlético de Madrid, quien le propinó un codazo a un oficial FIFA, Pinilla no se guardó nada. “Giménez es un pelotudo… si ya era un pelotudo jugando… Tienes 200 cámaras, están las cámaras del ingreso al camarín y le vas a meter ese codazo al oficial… ¡Por favor! ¡Qué estás haciendo! Es un pelotudo, tienen que darle 20 partidos”, manifestó.

Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de FIFA. Le ha dado un codazo y acto seguido le ha insultado de manera muy grave. La sanción va a ser histórica. pic.twitter.com/L3J0VkEtKe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

Ante aquella categórica opinión, a Pinilla le comentaron que el propio Giménez se puso en contacto con el oficial FIFA para ofrecerle disculpas al respecto. Pese a ello, “Pinigol” se mantuvo firme en su postura. “Yo cuando me mando cagadas también pido perdón, pero me tengo que comer las consecuencias, calladito”, expresó.

Tras ello se refirió a lo hecho por el veterano Édinson Cavani, quien derribó la pantalla del VAR luego de la eliminación de su selección. “En Uruguay cuando no nos cobraron el penal, ¿lo votó también?… Son muy malos perdedores estos hueones”, sostuvo el bicampeón de América con la Roja, recordando el robo que sufrió Chile en Montevideo, en el arranque de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022.

🇺🇾 | QATAR 2022: La bronca del uruguayo Cavani contra el VAR. pic.twitter.com/DsmQozpIec — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 3, 2022

Del mismo modo, Pinilla fue enfático al plantear que ni la calentura ni la sensación de injusticia justifican acciones de este tipo. “¿Nosotros estábamos felices cuando nos robaron el partido allá? Nos robaron, nos vinimos y los tres puntos para ellos. Y no les fuimos a pegar, no los fuimos a encarar, no rompimos el camarín ni nada”, estableció.