Cuartos de final del Mundial: ¿Cuándo se juegan y qué partidos serán transmitidos por televisión abierta?

Este martes 06 de noviembre se disputaron los últimos dos duelos para conocer la llave faltante de los cuartos de final del Mundial de Catar 2022. Marruecos superó en tanda de penales 3-0 a España, mientras que Portugal ganó, gustó y goleó por 6 tantos contra 1 a la Selección Suiza.

De esta manera, ya están armados los cuatro cruces para la segunda instancia de eliminación directa: Croacia vs Brasil, Países Bajos vs Argentina, Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia.

Tres de los cuatro cotejos serán transmitidos en directo por televisión abierta , a través de las pantallas de Canal 13 y Chilevisión, mientras que el que no será mostrado en vivo, lo darán en diferido.

Cuartos de final

· Croacia vs Brasil, viernes 09 de diciembre a las 12:00 horas. Transmitido en diferido.

· Países Bajos vs Argentina, viernes 09 de diciembre a las 16:00 horas. En vivo por Canal 13 y Chilevisión.

· Marruecos vs Portugal, sábado 10 de diciembre a las 12:00 horas. En vivo por Canal 13 y Chilevisión.