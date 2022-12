Nicolás Maturana en pie de guerra con la dirigencia de Cobreloa: “Sé que tendré respuestas y habrá amenazas de palos blancos”

Tras ver frustrado su regreso a Primera División, Cobreloa parece volver a caer en una crisis. Tanto el director técnico Emiliano Astorga (quién seguirá en el club) como jugadores han manifestado críticas y reproches al manejo dirigencial.

Uno de los futbolistas que ha expresado duros cuestionamientos hacia los dirigentes ha sido Nicolás Maturana, quien mantiene contrato vigente con el club, sin embargo acusó que se está buscando su salida y no en los mejores términos.

A través de un live por Instagram, el jugador formado en la U partió haciendo el siguiente llamado a los hinchas loínos: “No caigan en el juego, compadre. Me da mucha pena esta situación, se los juro”.

“Es mucho el hueveo. Si me quieren echar, que me lo digan a la cara. No que le anden diciendo a mis amigos para que ellos me lo digan, yo me enoje y le falte el respeto de mala manera para que digan ‘ya, acá hay una causa de despido’. Eso están buscando, aburrir a la gente”, continuó.

En la misma línea, el mundialista con la Roja Sub 20 en Turquía 2013 sostuvo que “eso buscaron en un tiempo con Astorga cuando empatábamos. También buscaron dejar mal a algunos jugadores para que no hablaran de ellos”.

“Cuiden al club, compadre. Por eso el club está así. Hay gente que se quiere unir al club, pero ante estas situaciones dicen ‘ah, lo mismo de siempre, para qué me voy a sumar’”, complementó.

Para cerrar, el mediocampista de 29 años advirtió que sus duras declaraciones le traerán consecuencias. “Sé que tendré respuestas y habrá amenazas de palos blancos. Me da lo mismo, no le tengo miedo a nadie. Si alguien me quiere decir algo, le mando mi dirección o que me escriba por WhatsApp. Yo no tengo atado. No voy a pelear. Y si quieren pelear, peleamos. No hay problema, pero después de conversar”, manifestó.