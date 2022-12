“Por el fútbol generé un poco de abandono”: Sampaoli asume culpas y revela su nueva relación entre fútbol y vida familiar

Siguiendo la tendencia que instauró el DT español Luis Enrique, el argentino Jorge Sampaoli se lanzó con su primer stream en Twitch, instancia en la que abordó temas que no necesariamente tienen cabida en conferencias de prensa o entrevistas convencionales.

El casildense pudo interactuar con hinchas del Sevilla, su actual club, quienes le preguntaron por distintos asuntos. Uno de ellos fue el Mundial de Qatar 2022 y cómo lo está viviendo.

En ese contexto, el exentrenador de la Roja sorprendió al revelar un importante cambio que está experimentando en cuanto a la relación entre fútbol y vida familiar.

“Me tocó estar en el Mundial de Brasil 2014 y después en el 2018, pero en ambos trabajando, no los disfruté como hincha. Y en este Mundial que lo podría disfrutar como hincha, estoy con mis dos hijos brasileños, uno de dos y otro de tres, y no me dejan ver ni 20 minutos tranquilo como para analizar. Lo empecé a ver un poco en octavos. Ahora empieza la etapa decisiva”, comentó.

Cabe recordar que sus dos hijos nacidos en Brasil son León y Bento, fruto de su relación con la chilena Paula Velásquez. Ellos se suman a Sabrina y Alejandro, los mayores de su primer matrimonio.

Jorge Sampaoli con Alejandro y Sabrina, sus hijos mayores Foto: Instagram

“Me ha tocado ser padre de mis dos hijos más grandes que están en la Argentina. Por el fútbol generé un poco de abandono. Y me han llegado estos dos chiquitos que nacieron en Brasil. Uno en mi etapa en el Santos y otro en el Mineiro”, explicó el DT de 62 años.

En ese sentido, Sampaoli reconoció que “nunca hubiera dedicado tiempo a un niño en un Mundial. Y hoy dejo el Mundial por los niños. A veces uno cree que por mirar mucho va a ser mejor, pero en realidad termina siendo muy egoísta. Disfruto más a mis hijos que el Mundial.

“Hace un tiempo esto hubiera sido imposible. Jugando Argentina y siendo hincha, nunca. Los partidos de Argentina los vi entrecortados. Quiero volver a disfrutar y a vivir mi etapa de hincha”, complementó.