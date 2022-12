“Tengamos más visión de futuro”: Jorge Aravena muestra su descontento ante posible opción de Marcelo Díaz en la UC

Desde que confirmó su retorno a nuestro país, Marcelo Díaz dejó en claro que su prioridad era volver a Universidad de Chile, sin embargo con el paso de los días la opción de la U se ha diluido y otros clubes han emergido como opción.

Curicó Unido, O’Higgins y Unión Española son algunos de ellos, pero en las últimas horas surgió la información de un posible interés de Universidad Católica. De acuerdo a DirecTV, “Carepato” asoma como “opción de mercado” en la “Franja” a raíz de su condición de agente libre.

Frente a esta posibilidad de fichaje, un histórico cruzado como lo es Jorge Aravena manifestó su profundo descontento. “No me gusta. Es un jugador que ya rindió y alcanzó la curva máxima de su rendimiento. Ahora está en la bajada de esa curva, es decir, no creo que sea un jugador que pueda ser útil en la UC”, expresó el “Mortero” en RedGol.

Aravena fue más allá y cuestionó que tanto en la UC como en otros clubes del fútbol chileno busquen tanto a jugadores de la “Generación Dorada” para reforzar sus planteles.

Jorge Aravena (Photosport)

“Sigo sin entender porque todavía se insisten en el tema de los jugadores de la ‘Generación Dorada’. Yo hace varios años dije que hay que buscar alternativas. No podemos seguir insistiendo con que estos jugadores van a durar toda la vida”, estableció.

“Muchos de ellos están retirándose de sus carrera y hay que buscar más alternativas. Tengamos más visión de futuro y no nos quedemos en el pasado. Por lo mismo no me gustaría ver a Marcelo Díaz en la UC”, cerró.