Novia de cristiano Ronaldo arremete contra el técnico de Portugal

Tras la eliminación de Portugal en cuartos de final del Mundial a manos de Marruecos, el técnico Fernando Santos recibió feroces críticas del círculo cercano de Cristiano Ronaldo, criticando su decisión de poner en el banco al astro luso. Una de las que se pronunció al respecto fue Georgina Rodríguez, pareja del delantero, quien apuntó a la presunta amistad entre el entrenador y el futbolista, asegurando que el estratego se equivocó en su decisión.

“Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa”, indicó la argentina en una historia de Instagram.

Rodríguez no se quedó ahí y sostuvo que “tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido”.

Otra que alzó la voz contra el adiestrador fue la hermana del artillero, Elma Aveiro, quien compartió una imagen en la misma red social, donde se veía a Cristiano llorando y pidió la salida de Santos. “Mataron a un hombre. Mataron a la selección. ¡Mataron una nación! #fernandosantosout”, reza la publicación de Aveiro.