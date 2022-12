“Psicológicamente destruido”: Neymar conmueve tras quedar fuera de Qatar 2022

La Selección Brasileña se despidió el pasado viernes de Qatar 2022 tras combatir hasta el final ante Croacia, en la definición de penales fue el gran perdedor de la jornada.

Ante esto, las cámaras enfocaron a Neymar, quien desconsolado lamentó la eliminación.

A través de sus redes sociales, el brasileño subió una foto en desolación por la caída de Brasil. Además, aprovechó el espacio para pedirle perdón a su país.

“Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego rompí a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía…”, indicó el deportistas en Instagram.

Al mismo tiempo, Neymar agradeció a los fanáticos por el apoyo, y dejó claro que le tomará mucho tiempo recuperarse.

“¡Pero esa no era la voluntad de DIOS! Valió la pena todo sacrificio por sentir el cariño de cada uno en el campo... Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias 🙏😞🇧🇷❤️”, agregó.