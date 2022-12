“Chao Holanda, ándate a la conch...”: el polémico video que le habría costado al argentino Momo ser borrado por la FIFA

El cruce entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022 sigue dejando polémicas. Una de ellas le costó al argentino Momo, la voz oficial de la “Albiceleste” en el Mundial, ser borrado por la FIFA.

Y es que el comportamiento de este popular streamer e influencer en el duelo ante Países Bajos le habría costado ser eliminado de su cargo por parte de la organización. Ante ello, se eligió al exarquero Sergio Goycochea como su reemplazante.

“Desgraciadamente, hoy la FIFA me comunico que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección. Sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Paises Bajos. Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón”, sostuvo el propio Momo (Gerónimo Benavídez) en su cuenta en Twitter.

“A quienes sienten que les falle, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente, traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes. Ser uno más, como siempre”, continuó.

Tras ello, quien fuera recomendado por la AFA para ser la voz oficial de la “Albiceleste” en el Mundial manifestó que “hasta acá llegó este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán Vlogueando desde cualquier lado, alentando como siempre, cantando como siempre, porque lo importante es que Argentina llegue a lo mas alto no mi rol. Yo fui un eslaboncito de algo hermoso”.

El polémico video

Ante dichos descargos, en redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que aparece Momo lanzándose con todo contra la FIFA y Países Bajos, al borde de la cancha del estadio Lusail, donde Argentina superó a la escuadra comandada por Louis Van Gaal.

“Nos cagamos en todos los que nos quieren cagar. Nos quiso cagar la FIFA, ahí los tenés. Chao Holanda, ándate a la concha de tu madre”, fueron las palabras del streamer.

Frente a ello, Momo aseguró que el polémico video fue posterior a la decisión de borrarlo por parte de la FIFA. Ante una nota publicada por el diario Clarín, Benavídez respondió en duros términos. “El video es posterior a la decisión mentirosos crónicos. Pasa que ustedes AntiMessi y AntiSelección se sintieron tocados. Por suerte cada vez les creen menos, sigan pateando contra Argentina. Y a la próxima hagan periodismo y vayan a la fuente antes de publicar. Suerte”, expresó.