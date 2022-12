Leonardo Véliz: “No puedo creer que en este país tengamos como referentes de opinión a Pinilla y a Valdivia”

Tras los comentarios críticos que realizó el periodista Felipe Bianchi respecto a la cada vez mayor presencia de exfutbolistas en medios de comunicación, el exseleccionado nacional Leonardo Véliz manifestó duros cuestionamientos contra figuras específicas como Maurico Pinilla y Jorge Valdivia.

Junto con cuadrarse con los dichos de Bianchi, el “Pollo” realizó un duro diagnóstico respecto a la labor de exfutbolistas como comentaristas deportivos. “Le encuentro la razón. No puedo creer que en este país tengamos como referentes de opinión a un (Mauricio) Pinilla, a un (Jorge) Valdivia... que veamos en lo que está metido... con la Angie Alvarado, con la Geisha”, declaró Véliz en entrevista con RedGol.

Quien defendiera los colores de la Roja entre 1966 y 1981 fue más allá y sostuvo que “hay otros que no han sido nada en el fútbol como Johnny Herrera y (José Luis) Villanueva. Y no hablo sólo de lo que dicen, si no que también cómo lo dicen, porque no modulan bien”.

“Existe una desproporción en el periodismo deportivo, solamente por ráting, pero ráting de qué. Yo no los escucho porque todo lo que dicen es vacío. Los ex jugadores no me dicen nada”, complementó.

Leonardo Véliz (Twitter)

Para no quedarse sólo con comentarios negativos, el exatacante de Colo Colo y Unión Española, entre otros clubes, planteó que “el único que habla bien y tiene clarita la película, pero está calladito como pollito, es (Jean) Beausejour. (Rodrigo) Goldberg se ha preparado bien, pero hay otros...”.

“Hasta (Gary) Medel o (Arturo) Vidal pueden ser comentaristas, pero no se han preparado para nada, ni para hablar bien, ni para tener riqueza en el vocabulario o en el conocimiento”, agregó.

Palos para representantes y periodistas

Al poner otros elementos sobre la mesa, Leonardo Véliz aseguró que los empresarios de jugadores están involucrados en la presencia de exjugadores en los medios. “Los representantes están metidos en todos lados, y meten a estos ex futbolistas con el fin de que vayan ensalzando a jugadores de sus corrales y negociados”, aseveró.

Además, el “Pollo” le dejó un recado a los periodistas del ámbito deportivo en Chile. “Hay periodistas argentinos que en cinco o seis frases dicen lo necesario, mientras acá se dan mil vueltas. Hay una deformación del periodismo deportivo, se ensalza al exjugador comentarista, pero no entregan nada”, estableció.