“Les traigo un bus de prostitutas”: Berlusconi prometió polémico regalo a futbolistas del Monza para “motivarlos”

Silvio Berlusconi, presidente del club de fútbol Monza, prometió a sus jugadores llevarles al camarín un “bus” lleno de prostitutas, según un video muy compartido este miércoles por los medios internacionales como El Clarín.com.

El exprimer ministro italiano y actual presidente del partido Forza Italia, de 86 años, realizó la polémica propuesta en la cena de Navidad del club organizada el martes por la noche, según la agencia Ansa.

En el registro ampliamente viralizado, Berlusconi aparece celebrando por haber escogido en septiembre a un nuevo entrenador “bueno, simpático, educado y capaz de motivar a nuestros jugadores”.

“Yo he añadido una motivación extra, porque le he dicho a los jugadores: ahora vienen la Juventus, el AC Milan etc., y si ganan contra uno de estos grandes equipos, les traigo al vestuario un bus de putas” , expresó todo contento y ante las risas de quienes lo escuchaban.

Pero luego de los elogios que le lanzó a su nueva contratación, su inesperado ofrecimiento “motivador” fue catalogado como “repudiable” por varios medios y autoridades italianas.

Por ejemplo, La Gazzetta dello Sport lamentó este comentario “desafortunado”, mientras que La Repubblica destacó que este extracto no fue difundido en la cuenta de Twitter de Berlusconi, donde subió varios videos de esa noche con los futbolistas, los dirigentes del club y los patrocinadores.

“Palabras vergonzosas”

“Preguntamos a la presidenta del Consejo (de Ministros de Italia) Giorgia Meloni, primera mujer presidenta del Consejo, qué piensa de estas palabras vergonzosas” de Berlusconi, dijo en la Cámara de Diputados Emma Pavanelli, del Movimiento Cinco Estrellas.

Laura Boldrini, expresidenta de la Cámara de Diputados, también reaccionó en Twitter, calificando la singular idea de Berlusconi como “palabras indignas, más asquerosas todavía por ser pronunciadas por un senador de la República y un líder de partido”.

“Ya no es aceptable, el ‘está bien, solo es una broma...’”, reaccionó por su parte Mari Casalucci, integrante del movimiento trans/feminista ‘Non Una Di Meno’. “Lo que ha dicho Berlusconi es una frase violenta, inaceptable y sería necesario que haga acto de reparación”, aseguró.

Contactado por la agencia AFP, el Monza confirmó que una delegación de jugadores participó en esa cena pero no realizó ningún comentario sobre las polémicas declaraciones de su presidente.

Según el medio El Clarin, Berlusconi sigue vinculado en Italia, pero también en el extranjero, al ‘Rubygate’, un caso de fiestas libertinas, organizadas por el exprimer ministro, con chicas jóvenes, a veces menores. El también empresario fue absuelto del cargo de prostitución de menores, pero sigue acusado de manipulación de testigos en este caso.

El Monza, comprado en 2018 por el expresidente del AC Milan, disputa la primera temporada de su historia en Serie A. El conjunto lombardo marcha en estos momentos 14º, luego de un inicio difícil y el cambio de técnico de septiembre.