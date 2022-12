“Lamentablemente ante la falta de oportunidades...”: Luciano Arriagada se despide de Colo Colo con un dejo de amargura

El joven delantero Luciano Arriagada, de 20 años, utilizó sus redes sociales para despedirse de Colo Colo, club en el que vivió su etapa formativa y en el que dio el salto al profesionalismo como importante promesa, aunque nunca pudo consolidarse.

A través de una publicación en Instagram, el atacante que se marchará en condición de agente libre al Athletico Paranaense de Brasil dejó múltiples agradecimientos y también manifestó su amargura por no contar con mayores oportunidades en el primer equipo del “Cacique”.

“Llego el momento de despedirme del club de mis amores. Fueron 11 hermosos años, en donde crecí como jugador y persona”, partió expresando el delantero que formó parte de la nómina de la Roja en la Copa América 2021.

“Quiero agradecer a mis compañeros, a todos quienes trabajan en esta institución (utileros, guardias, cocineros/as, profesores, cuerpo médico) y también a la hinchada, que siempre me entregó un inmenso cariño y mi pena más grande fue no poder devolvérselos con goles y muchas alegrías a todos ustedes”, continuó.

Tras ello, Arriagada manifestó que “siempre me he planteado grandes desafíos en mi vida, quería consagrarme, ser goleador de Colo Colo, ganar mucho títulos, para luego partir al extranjero, lamentablemente ante la falta de oportunidades y continuidad no pude conseguirlo pero estoy tranquilo porque siempre me entregue al máximo en cada entrenamiento y partido que jugué”.

“Espero más pronto que tarde volver a casa como un jugador consagrado en el fútbol como siempre he soñado”, añadió.

Luciano Arriagada, nacido el 30 de abril de 2022, disputó 19 partidos oficiales con el primer equipo de Colo Colo y marcó 3 goles.