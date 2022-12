Felipe Bianchi dedicó un sentido mensaje tras su salida de ESPN: “Fue bonito mientras duró”

Un terremoto en el periodismo deportivo sucedió cuando ESPN Chile despidió a reconocidos rostros del programa “ESPN F90″, uno de ellos es Felipe Bianchi, quien dedico una sentida publicación en Instagram como homenaje a su paso por el espacio. El programa entró en un receso desde ayer 16 de diciembre.

“Lindo equipo. Fue bonito mientras duró. Para algunos, siete años. Para otros, cuatro o cinco. Para Diego Rivarola, el último año nada más, pero se nos unió como si hubiera estado siempre. Algunos se fueron antes, como Paulo Flores, Manuel Astorga o la gran Gisela Bargar”, partió el periodista.

“Otros nos fuimos anoche (Luka Tudor, Waldemar Mendez y Fernando Solabarrieta). Algunos fueron y volvieron. Un puñado seguirá (Marcelo Barticciotto, Pato Yáñez, Diego Rivarola y Dante Poli). Suerte para todos. Los de antes, lo de ahora y los de siempre. Nos volveremos a ver”, continuó Bianchi.

“Ojalá las reglas del éxito no se olviden nunca: periodismo, experiencia y análisis libre y crítico. No hay otra forma ni otra receta. Aunque a algunos que no entienden ni una pizca de contenidos se les olvide de tanto en tanto. Gracias a todos y todas por la sintonía, por el respeto y por habernos convertido en el programa de fútbol más relevante y respetado de Chile...que es lo único que importa finalmente”, concluyó.