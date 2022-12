Columna: El “Mesías” está a la altura de “D10S”

Debo ser uno de los más acérrimos “maradonianos” del mundo no nacidos en Argentina. Pese a ser hijo de madre mendocina, no me agrada mucho el futbolero tipo del otro lado de la cordillera, por la rivalidad que se generó en los últimos años y por lo insoportables que son varios, en la victoria o en la derrota.

A pesar de ello, y en una contradicción interna, hay dos por los que siempre he sentido idolatría. Paradojalmente, con personalidades totalmente opuestas.

Uno era un “bocasucia” y hablaba igual de fuerte tanto dentro como fuera de la cancha. El otro es un ejemplo de buen comportamiento, arriba del pasto o de cualquier otra superficie.

Lionel es el menos argentino de los argentinos, el que más allá de haberlo ganado todo, no se cree el mejor y brilla por su humildad. Acompañado desde la banca por un tocayo que anda por las mismas y que supo comerse callado todos los desprecios, incluido el de “El Diego”, Scaloni fue su complemento perfecto.

A Messi lo mataron porque perdía finales, también porque no cantaba el himno, obligándolo a retirarse de la selección en su momento por el peso de la mochila que cargaba en sus hombros. Ahora, justo en el primer Mundial desde que murió Maradona, como si hubiese sido escrito por Fontanarrosa o Sacheri, lo empareja y -para muchos- lo supera.

El “Mesías”, sin andar pontificando, ya está a la altura de “D10S”.