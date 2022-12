Piqué se burla de la selección mexicana y le lanzan a ‘Canelo’ Álvarez

Al parecer a Gerard Piqué no le ha bastado la ola de críticas que ha enfrentado luego de su separación con Shakira y su nuevo romance con Clara Chía Martí, ahora ha decidido lanzar una burla a la selección mexicana tras su desesmpeño en el Mundial de Qatar.

Piqué ha sido considerado el hombre más repudiado del 2022 por el poco respeto que la ha mantenido a su familia y sobre todo a sus fanáticos del F.C. Barcelona tras el poco desempeño que mantuvo en los últimos encuentros como futbolista, por lo que cada una de sus palabras y movimientos quedan expuestos al ojo público.

Ahora durante una transmisión en vivo que hizo a través de la plataforma Twitch lanzó un comentario sarcástico y los mexicanos no tardaron en acudir al boxeador Canelo Álvarez.

Piqué critica a México y le piden a Canelo que lo enfrente

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo envuelto en polémica hace unas semanas atrás luego de críticar a Lionel Messi por presuntamente patear una camiseta de México, luego de vencer al seleccionado en uno de los partidos mundialistas.

El boxeador amenazó al argentino pero más tarde pidió disculpas pues se trató de un error.

Sin embargo, Piqué si ha ofendido directamente a la selección y aunque los mismos hinchas mexicanos no están contentos con la actuación de los jugadores, no permiten que alguien más que ellos se burlen de sus representantes.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el ‘buen rendimiento’ de la Selección Mexicana en el Mundial”, señaló Pique entre risas y acompañado de otros reconocidos creadores de contenido.

En medio de la transmisión algunos de los internautas que se encontraban en vivo decidieron repudiar sus palabras y pedirle a Canelo que lo ponga en su lugar.

“Canelo, ¿ya escuchaste lo que dijo?”, “Vamos a etiquetar al Canelo”, “Aguas Piqué, Canelo va por ti”, “Te metiste con un boxeador”, “Etiqueten a Canelo por favor”, “Solo nosotros podemos criticar a nuestro amado Tri”, “Cómo te atreves a burlarte de nuestra selección mexicana”, “¿Y este infiel que se cree?”, fueron solo algunos de los comentarios.