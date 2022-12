Cazsely se emociona y recuerda a María de los Ángeles Guerra: “Cambiaría todo lo que tengo y lo que hice por un minuto contigo”

A propósito de la inauguración de su estatua en el Estadio Monumental, Carlos Humberto Caszely compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. En sus palabras, el ídolo de Colo Colo y la Roja entregó diversos agradecimientos y recordó a María de los Ángeles Guerra, su fallecida esposa.

“Gracias Club Social y Deportivo Colo Colo por tan lindo homenaje en vida. El día que me dijeron de esta iniciativa, pensé que era una broma, sin embargo, fuimos avanzando, nos juntamos con el escultor (Oscar Plandiura) aprendí muchísimo de su arte y finalmente la escultura vio la luz”, partió manifestando el “Chino” a través de una publicación en su cuenta en Instagram.

“Así como agradezco a la directiva del club, le agradezco a mis padres y a mi hermana, a mis amigos del barrio Bascuñán, con quienes compartí tremendas pichangas en la plaza, a mis compañeros del liceo experimental Darío Enrique Salas, a mis compañeros de Educación Física de la U. de Chile a mis compañeros del fútbol y de las comunicaciones”, continuó.

Tras ello, Caszely dio paso a los agradecimientos a sus más cercanos. “A mis hijos y en especial a mi compañera por 50 años María de los Ángeles Guerra González, la mujer que me levantó cuando me caí, con quien reímos y lloramos y con quien camine a la par por 50 años. La alegría es grande pero la felicidad no es completa, cambiaría todo lo que tengo y lo que hice por un minuto contigo”, expresó.

“Un abrazo a todos y gracias a los hinchas de Colo Colo y el fútbol en general, esta muestra de cariño ayuda en algo a llevar el día a día”, cerró.

Cabe recordar que María de los Ángeles Guerra falleció en febrero de este año, como consecuencia de un severo cáncer a la columna. Luego de su sensible muerte, Carlos Caszely se ha encargado de recordarla en cada una de sus apariciones públicas.