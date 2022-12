Mauricio Pinilla le deja un par de consejos a Cristóbal Campos: “La línea es muy fina entre ser un gran portero y pasar a ser un pelotudo”

Mauricio Pinilla, actual comentarista deportivo y quien en su etapa como jugador supo lo que era defender los colores de Universidad de Chile, se refirió al panorama de los arqueros de la U para la temporada 2023 y le dejó un par de consejos a Cristóbal Campos.

Durante la edición de este miércoles de “Deportes en Agricultura”, el exdelantero comenzó valorando la posible incorporación del experimentado Cristopher Toselli, quien llegaría como agente libre al conjunto comandado por Mauricio Pellegrino.

“Toselli es un tremendo arquero, con experiencia. Sólo puede venir a aportar. Toselli no llegará a ver cómo juega Campos, y eso es muy bueno, sobre todo en un puesto que es tan desgraciado, difícil. Los arqueros no sólo necesitan entrenar y jugar para capacitarse, necesitas alguien detrás que te vaya empujando y dando experiencia. Para sostener un puesto que mentalmente requiere mucha más exigencias, porque no es lo mismo mandarse una cagada como arquero a fallar un gol en el arco rival, la recuperación mental es distinta. Entonces por eso son todos medios locos los arqueros, por la personalidad que tienen que tener”, estableció.

Luego, apuntó directamente a la figura de Cristóbal Campos, quien se perfila para ser el titular en la temporada 2023. “Campos está asumiendo demasiado el rol de Johnny Herrera, sin ser Johnny Herrera. Ese es el problema. Además era pupilo de Johnny Herrera. Yo creo que él tiene que salirse un poquito de ese rol, porque para poder transmitir y expresar todo lo que hace Johnny Herrera, ataja un par de años, gana un par de clásicos, instálate como jugador fijo del plantel; sigue con el crecimiento deportivo porque es muy joven todavía y tiene una carrera por delante que lo hemos dicho, es uno de los porteros con más proyección del fútbol chileno”, sostuvo.

Por lo mismo, “Pinigol” se atrevió a dejarle un par de consejos al portero de 23 años formado en las inferiores de la U. “No te pierdas, no te salgas de ese riel porque la línea es muy fina entre ser un gran portero y pasar a ser un pelotudo. Me pasó a mí también, era un tremendo jugador y por mucho tiempo pasé a ser un pelotudo. Entonces se lo digo por experiencia, no se lo digo porque lo veo de afuera, se lo digo porque lo viví”, manifestó.

En la misma línea, Pinilla le aconsejó a Campos no tomar un perfil “termo” en cuanto a sus apariciones en medios o redes sociales. “A comparación de mis tiempos, donde la gente enganchaba y picaba con eso de hablar mal de la contra, de ser muy fanático, pero actualmente la agresividad hay que dejarla de lado, tenemos que hacer que la familia vuelva al estadio. Y todos estos referentes de los planteles tienen que ser los artífices de eso. Ir erradicando esta agresividad para que la gente no quede espantada y vuelva el público maravilloso a los estadios”, expresó.