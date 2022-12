Campeón del mundo con Francia acusado de violencia de género tildó al “Dibu” Martínez de “la mayor mierda del fútbol”

Tras la obtención del título mundial por parte de Argentina en Qatar 2022, el controvertido arquero Emiliano “Dibu” Martínez ha recibido duras críticas desde distintos rincones del planeta fútbol.

Tanto por su actitud en cancha como por sus burlescos festejos, el portero argentino que milita en el Aston Villa ha sido blanco de contundentes reproches.

En ese contexto, desde Francia un campeón del mundo en Rusia en 2018 se lanzó con todo contra el “Dibu”. Se trata del experimentado defensa Adil Rami, quien actualmente milita en el Troyes de la Ligue 1.

A través de una historia en Instagram, el exzaguero del Sevilla y Milan, entre otros clubes, publicó una imagen de Martínez y dejó las siguientes palabras: “La mayor mierda del mundo del fútbol. El hombre más odiado”.

Adil Rami contra "Dibu" Martínez Foto: Instagram

En otra historia, Rami compartió una fotografía de Bono, el arquero de Marruecos que tuvo un gran desempeño en Qatar 2022, a quien calificó como “el verdadero Guante de Oro”.

Rami elogiando a Bono Foto: Instagram

Por último, el exseleccionado francés subió una foto de Kylian Mbappé y le dejó un recado a los argentinos: “Los traumatizó tanto que celebran más la victoria contra nuestra selección que su Copa del Mundo…”.

Rami y otro "palo" contra los argentinos Foto: INstagram

Rami, denunciado por Pamela Anderson

Adil Rami, defensa de dilatada trayectoria, fue noticia mundial hace algunos años y no precisamente por algún asunto deportivo. En 2019 la famosa actriz Pamela Anderson, con quien tuvo una relación de un par de años, lo denunció por violencia de género y lo acusó de diversos engaños.

“Me lastimaba de un modo que no se pudiera ver. Agarrándome bruscamente, intimidándome, sosteniéndome con su fuerza física. No dejándome ir. Quitándome las llaves de mi coche para que no me pudiera mover”, contó la protagonista de “Baywatch” en un comunicado que publicó en su sitio oficial.

Pamela Anderson terminó su relación con Adil Rami y lo acusó de torturarla emocional y físicamente. (Foto: AFP/Instagram) (FRANCK FIFE/AFP)

“Las mentiras solo eran una pequeña parte de sus tácticas de control. Yo no tenía ‘permitido’ ir a ningún lugar en el que hubiera hombres. Obviamente eso era imposible así que siempre estaba enfadado, tenía que grabar todo lo que hubiera a mí alrededor, siempre: los coches, las habitaciones de hotel, la mesa de las cenas a las que iba, pero nada era suficiente. Él siempre seguía. Ahora mis sentimientos se confirman. Las personas que son extremadamente celosas son normalmente las que son infieles”, agregó.