Johnny Herrera dispara con todo por el caso Marcelo Díaz: “El cabro Mayo hizo cadetes en la Unión y ahora cree que es el jefe de la U”

Nuevos dardos de Johnny Herrera contra la plana mayor de Azul Azul. Esta vez “Samurái” cargó con todo contra la concesionaria, específicamente contra Michael Clark y Manuel Mayo, a raíz del frustrado retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile.

Desde su tribuna en “Todos Somos Técnicos”, el exarquero lamentó lo sucedido con Díaz y disparó contra el presidente y el gerente deportivo de Azul Azul. “Me da lata seguir criticando, pero las decisiones que se están tomando son igual de malas que en los últimos dos años”, manifestó.

“Por ejemplo el año pasado, cuando asume Sartor, las decisiones las tomó solamente Michael Clark, pasándose por donde quisiese a todo el directorio. Hoy por hoy pasa exactamente lo mismo. Ayer escuché un empoderamiento pocas veces visto de Manuel Mayo. Él asumiendo todo lo que iba a pasar en Universidad de Chile, descartando a Marcelo Díaz y endosando la responsabilidad al técnico, cuando él trae a (Juan Pablo) Gómez y (Federico) Mateos (antes de la llegada de Pellegrino). El viejo truco es faltar a la verdad”, continuó.

Además, el ídolo azul lamentó la falta de líderes que tendrá el plantel 2023 de la U. “¿Qué jugadores van a ser los encargados de liderar este buque? Nery Domínguez está bien, pero tenías a Marcelo Díaz que se conocían en Racing”, estableció.

Tras ello, “Samurái” retomó sus dardos contra Clark y Mayo. “A (Juan Pablo) Gómez lo contrataron sin tener técnico, sin nada. Un equipo con tan poca identidad, ¿tú crees que Marcelo Díaz es un tipo que no lo tengo que contratar para darle un poquito de identidad al club?”, lanzó.

“Cuando escucho al presidente decir que no se va a guiar por medidas populistas, ¿a qué se refiere con medidas populistas? Que el 99 por ciento de las personas en el mundo, incluso de otros equipos, saben que el hueón es bueno y no lo quieren llevar, es no tener idea de fútbol”. agregó.

Para cerrar, Herrera dejó las siguientes palabras: “Hoy día el club lo administran dos tipos, que son Manuel Mayo y Michael Clark, no tienen idea de fútbol. El cabro Mayo hizo cadetes en la Unión y ahora cree que es el jefe de la U, ayer hablaba del club como si fuera de él, ‘es que yo, es que yo’, por último refiérete como ‘nosotros’ y Clark se pasea al directorio como se le da la gana”.

También por Instagram

Por otro lado, Johnny Herrera tambien disparó vía Instagram contra Azul Azul por el frustrado retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile.

A modo de respuesta a la publicación del propio Díaz confirmando su frustrado regreso a la U, el actual rostro de TNT Sports dejó el siguiente mensaje: “Qué pena la ignorancia de un par de weones que dirige nuestro club”.