Lizardo Garrido y su cáncer: “Es una enfermedad cruel, pero estoy en la lucha”

A casi cinco meses de haberse sometido a un tratamiento con células madre para combatir una leucemia linfoblástica aguda, el exdefensa de Colo Colo y de la Selección nacional, Lizardo Garrido, entregó detalles del severo cáncer que padece.

El mundialista en España 1982 y campeón de la Copa Libertadores 1991 con el “Cacique” indicó a Las Últimas Noticias que “la salud ha estado mejor... Esta es una enfermedad cruel, pero estoy en la lucha, viviendo el día a día, haciéndome exámenes como loco”.

El popular “Chano” Garrido, quien reapareció públicamente en un homenaje por las dos décadas transcurridas desde que el Colo Colo fue campeón en la quiebra, agregó que todavía sigue con quimioterapia y que debe ingerir una serie de fármacos para mantenerse estable.

”Cada quince días me estoy haciendo exámenes y tomó diez pastillas diarias. Pero me tocó y tengo que ‘aperrar’. Bajé 14 kilos y he recuperado cuatro. Cuando llegué a los quince años a Colo Colo me advirtieron que jamás hay que bajar los brazos, y en eso estoy” , dijo el retirado futbolista.

(Photosport/Archivo)

Y aunque admitió que “hay días en los que no quiero levantarme”, añadió que “por momentos me siento feliz de estar con la gente”.

“Estuve estuve grave y afortunadamente mejoré. Me ayudó mucho ser deportista. Mi hija donó las células y me dio vida. Es algo maravilloso”.

Por último, Lizardo Garrido agradeció el apoyo que le han brindado los fanáticos albos.