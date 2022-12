Luka Tudor sin miedo a la soledad: “Todavía no he encontrado una persona para compartir, que sea una compañera duradera”

El exfutbolista Luka Tudor no es de lo que habla de su vida privada, pero en algo accedió. Contó que sigue soltero, que no le tiene miedo a la soledad y que tras el término del programa en el que participaba en ESPN, tiene otros negocios, por lo que está tranquilo.

Con respecto a su salida del canal, manifestó en entrevista con LUN que “estoy tranquilo, asumo un poco lo que le pasa a mucha gente en este país y el mundo, que de repente en los trabajos que tiene no siguen”.

“Ya estoy hace un tiempo metido en un par de proyectos. Uno es alimenticio, que tiene que ver una dieta catogénica, que está enfocado al cuidado alimenticio, a la salud, a bajar de peso (...) los otros negocios que estamos cerca de cerrar son del ámbito tecnológico, con participación de chicos y jóvenes. Es un juego ligado con la neurociencia”, precisó.

El amor

“Estoy soltero, tranquilo. A mí no me complica la soledad, tengo buenos amigos, pero todavía no he encontrado una persona para compartir, que sea una compañera duradera. No se ha dado, pero no me complica. Sé estar solo. En general uno saber estar solo y tiene que ver con muchas cosas que he hecho en el tiempo, en cuando al manejo de las emociones o el crecimiento interno, precisó Luka Tudor.