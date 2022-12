Beausejour propone a Cristóbal Campos como nuevo capitán de la U: “Le haría bien asumir ese tipo de responsabilidades”

La capitanía vuelve a ser tema en Universidad de Chile con miras a la temporada 2023. A raíz de las salidas de Felipe Seymour y Ronnie Fernández, la U debe buscar un nuevo encargado de portar la jineta y algunos nombres ya toman fuerza.

Uno de ellos es el arquero Cristóbal Campos, jugador formado en casa y uno de los mayores proyectos del club, quien en 2023 debería ser fijo en el once titular de Mauricio Pellegrino.

Al respecto, Jean Beausejour, exjugador de la U y actual comentarista, cree que portar la jineta le haría bien al portero de 23 años. “A mí me gustaría que el capitán pudiese ser Campos, pero Campos, a lo mejor, en este último tiempo no tiene todas las características, de hecho ha tenido algunas situaciones que han salido en la prensa”, manifestó “Bose” en “ESPN F Show”.

“Pero en ese caso, yo creo que a él le haría bien asumir ese tipo de responsabilidades, para encarrilarse en las directrices del club y, a partir de ahí, generar todo eso que él está destinado a ser, si sigue las cosas como corresponden. En ese sentido, yo creo que podría convertirse en un muy buen capitán”, complementó.

"A MÍ ME GUSTARÍA QUE EL CAPITÁN DE LA U PUDIESE SER CAMPOS"#ESPNFShowChile Jean Beausejour explicó por qué le gustaría que el golero azul tome la capitanía: "Le haría bien asumir esta responsabilidad para encarrilarse en las directrices del club; podría ser muy buen capitán" pic.twitter.com/tcS0lfB4ow — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) December 27, 2022

Olarra va por Casanova

Mientras tanto Rafael Olarra, compañero de panel de Beausejour en ESPN y quien también defendió los colores de la U durante su etapa como futbolista, planteó sus reparos respecto a la capitanía por parte de un arquero y postuló a Luis Casanova como un hombre indicado para portar la jineta de los azules.

“Hay liderazgos que van desde el juego, otros desde afuera por el comportamiento. Hay varios liderazgos que tienen que converger. En Universidad de Chile uno podría pensar que Campos es el jugador indicado”, partió planteando el “Flaco”.

Luis Casanova ya ha portado la jineta de capitán en la U Foto: Photosport

“Pero no sé si tiene ascendencia sobre el plantel, respecto a personalidad, a lo positivo, llevar al equipo a lo positivo... Lo otro, para mí es muy complicado entregarle la capitanía a un arquero. Para mí es complicado entregársela, no porque no tenga las capacidades, sino porque lo que yo necesito dentro del campo es tener un jugador que esté más en el centro de todo, no tan alejado. Eso le permite estar cerca del árbitro, cerca de los jugadores, tenerlo cerca como técnico para decirle algunas cosas. En la U me costaría que fuera Campos, pero si tengo que poner a alguno, Casanova podría ser”, profundizó.

Cabe recordar que Luis Casanova fue uno de los siete capitanes que tuvo la U en partidos oficiales en 2022. Los otros fueron Felipe Seymour, Ronnie Fernández, Junior Fernandes, Luis Felipe Gallegos, Israel Poblete y Bastián Tapia.