Conflicto en el equipo femenino de la UC: poda masiva y duras acusaciones contra la subgerenta

En las últimas horas se hizo público un severo quiebre en el equipo femenino de Universidad Católica. Tras la llegada del DT español Ángel Hualde -en reemplazo de Ronnie Radonich-, Cruzados decidió desvincular a 15 jugadoras.

Ante ello, desde el grupo de desvinculadas aseguraron que esto tiene relación con represalias post huelga, a raíz del apoyo que las futbolistas le brindaron a los trabajadores de Cruzados en su histórica movilizacion de septiembre pasado.

Junto con ello, acusaron a Helaine de Grange, excapitana del equipo y actual subgerenta de fútbol femenino de Cruzados, de favorecer a un grupo de jugadoras por sobre otras.

“Hubo muchos tratos especiales a estas jugadoras. Desde permisos para faltar durante semanas a entrenar, ayudas económicas, entradas al estadio, etc. Y se notó una gran diferencia entre este grupo y las otras 22 jugadoras con las que no se llevaba bien”, dijo a La Tercera una exjugadora de la UC -quien prefirió reservar su identidad-, sobre la gestión de Helaine de Grange.

Mientras tanto la aludida De Grange sostuvo que “el tema de la huelga no tiene incidencia ni injerencia en las decisiones deportivas. Estamos buscando la profesionalización responsable. Somos libres de estar de acuerdo de apoyar, no, de sindicalizarnos o no. Nunca pusimos objeción a eso. Hay jugadoras que se están quedando, que queremos profesionalizar”.

Helaine de Grange, nueva subgerenta de fútbol femenino de la UC (@Cruzados)

En cuanto a los juicios sobre su persona, la primera subgerenta de fútbol femenino en Cruzados manifestó que “como capitana tuve opositoras y aliadas. No voy a juzgar la opinión respecto de mí. Yo siempre busqué resguardar el ámbito de las jugadoras, del cuerpo técnico y de la institución. Es complejo encontrar cómo convivir”.

“Me criticaban que era más cuerpo técnico o pro club, pero con 40 años tenía el mejor rendimiento y quería alto rendimiento. Probablemente, las detracciones tenían que ver con eso. Muchas veces apoyé o no a jugadoras. Lo mío era resguardar la triada de la que hablo. Luego, cuando dejo de jugar, lo que pongo en el centro es el proyecto”, continuó.

Natalia Campos alza la voz

Frente a este conflicto ya público, Natalia Campos, excapitana de la UC y actual arquera de Universidad de Chile, alzó la voz a través de sus redes sociales.

Al comentar una publicación respecto a esta crisis en la rama femenina de Católica, la seleccionada nacional escribió lo siguiente: “Por fin alguien dice la verdad sobre la situación de las jugadoras de Universidad Católica. Una vergüenza ver a lo que llegó la gestión de la subgerente”.

“Tanto luchamos en su momento por crear puentes con la dirigencia y mejorar las condiciones del fútbol femenino para llegar a esto”, complementó.